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Зелень, ветер и вода. Прогуляемся по Архангельску

10:3024 ноября 2017Просмотров: 31

Набережная Северной Двины – одна из главных улиц города. Протяженность почти 8 километров, она охватывает весь центр Архангельска. Дома здесь располагаются только по одной стороне улицы и пронумерованы по направлению течения реки. Отличительная особенность набережной, приятно радующая глаз – отсутствие торговых ларьков. Без них вид здесь просто прекрасный.

Летом – это центр для массового катания на роликах и велосипедах. Зимой – для активного лыжного отдыха. Для полноценного погружения в атмосферу набережной, неспешного течения Северной Двины и наслаждения северным солнцем туристы советуют уделить прогулке не менее 2-х часов. Скажу честно, меня хватило на час. Все-таки ноябрь на дворе, не самый жаркий месяц в году.

Архангельский центральный пляж – звучит необычно для русского Севера. Тем не менее, он здесь есть и далеко не маленький. Зоны для занятий воркаутом, волейболом и футболом порадуют поклонников спортивного образа жизни. Собачники – тоже же в числе довольных.

Мочить ноги в Северной Двине я не решился. Мое внимание привлекла длинная стена с множеством граффити. 400 лет истории города на 500-та метрах. Над воплощением идеи в жизнь в прошлом году здесь трудились 17 художников, в том числе и мурманчане.

Особое место на набережной уделено тюленю. Во время Великой Отечественной войны мясо, жир и шкуры этого животного спасли десятки тысяч жизней архангелогородцев и ленинградцев. В 2010-м здесь появился памятник тюленю-спасителю.

Архангельск – русский Север. Об этом здесь напоминают банеры на улицах, деревянные дома и сувениры. Цены очень приемлемые. Пожалуй, задержусь около сувениров еще на пару минут. А потом отправлюсь на поиски архангельских индусов, уточек и церемонии награждения ТЭФИ.

 

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