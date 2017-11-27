Экран, звезды и ледяной бриз. Морозное кино в режиме полного погружения!

Вернемся на несколько часов назад – понаблюдаем за подготовкой. Этот киноэкран привезли из Норвегии, с кинофестиваля TIFF. Именно оттуда до Мурманска добралась традиция устраивать зимний кинопоказ под открытым небом.

Несмотря ни на что, организаторы оптимистичны. Говорят – если не весь город, то хотя бы сто человек точно придут на показ.

Игорь Шайтанов, руководитель спецпроектов кинофестиваля «TIFF»: «Так как он очень открытый и бесплатный, доступный для всех. К тому же, это в первый раз будет в Мурманске. Поэтому мы ожидаем, что это будет зрителю, по крайней мере, интересно. Это интересно – посмотреть необычное кино в необычном месте, в необычном формате. Ну и все это должно сработать, как мне кажется, просто на любопытстве публики!»

Кино, которое покажут на экране – «Кровь океана». Фильм про охотников на тюленей, которые отправляются в свой последний поход, ведь правительство страны перестало помогать промысловикам. Фильм не рассказывает о том, хорошо это или плохо. Он показывает, с какими трудностями сталкиваются промысловики во льдах океана.

Елена Шаргина, зрительница: «Я – путешественник из Санкт-Петербурга. Оказалась случайно на фестивале, тем более, мне очень интересно почувствовать Север!» .

Андрэ Ларссон, зритель, участник фестиваля: «Это круто – показывать фильм о северном море в северном порту, среди кораблей. То место, где мы находимся, здорово добавляет атмосферности!».

Светлана и Александр Мамакины, зрители, участники фестиваля: «У нас здесь связаны с этим местом определенные события. Поэтому было интересно увидеть вечером, зимой, какие события здесь возможны – такие необычные мероприятия. И к тому же, сейчас популярно в любой тур добавлять долю экстрима, я думаю, об этом подумал и «Северный характер». Но экстрим не получился, потому что морозы отступили. Их как будто отменили. Скажите, это вы постарались?».

Валерий Тиханчук, зритель: «Я услышал об этом мероприятии, что будет показан фильм. И он меня заинтересовал, так как я думаю, что фильм будет о том районе, где я был в свое время. А в свое время я ходил в составе научной экспедиции на зверобойном судне».

Валерий Тиханчук в прошлом – ученый. Еще в советские годы исследовал морского тюленя в районе Гренландии. Известно, что тюлени питаются рыбой. Валерий считает, что если будет больше тюленей, значит, рыбаки будут вылавливать меньше рыбы.

Валерий Тиханчук, зритель: «Все-таки, морская экология, она в одной цепочке! Я считаю, конечно, что запрещать нельзя, а надо контролировать. Но оно и контролируется. Ведь квоты давались и нам, и норвежцам, на добычу тюленя».

Вопрос, действительно, сложный и уже давно вызывает много споров. У посетителей уличного кинотеатра мнения тоже различаются.

Дарья Матвеенкова, зрительница: «Я считаю, что такие вещи нужно запрещать! Либо, в крайнем случае, вводить ограниченные квоты, потому что раньше этот промысел существовал для получения продовольствия, а сейчас мы живем в других условиях. Мы можем купить продукты в магазине, и нет смысла для получения одежды и пищи убивать тюленей. Поэтому нужно вводить запрет, тем более, потому что подобные забои они очень жестокие и кровавые. И у этих животных нет просто никакой возможности сопротивляться и избежать забоя. Поэтому я - против!»

У автора фильма – норвежки Труде Оттерсен – другое мнение. На севере Норвегии уже сотни лет мужчины ходят в морские походы за тюленьим мясом. Она считает, что традиционный промысел необходимо сохранять и поддерживать как в России, так и в Норвегии.

Труде Оттерсен, режиссер, автор фильма «Кровь океана»: «Я, например, стараюсь есть только добываемое мясо. Например, мясо тюленя. Я думаю, что лучше есть мясо диких животных, чем тех, кого выращивают специально, например, курицу, или индейку».

Пришел на премьеру и главный герой фильма – капитан судна Бьорн Квэрнму. По его словам, после ввода государством ограничений, его судно подолгу простаивает в порту.

Бьорн Квэрнму, капитан судна «Хасвел»: «Теперь очень трудно найти новую работу для моего судна. Это очень хороший вопрос. Недавно мы ходили к Шпицбергену со съемочной группой документалистов. Снимали полярных медведей. Может быть, именно это и есть моя новая работа на ближайшие годы…».

Фильм о последнем походе тюленебойного судна «Хасвел» послужил протестом против притеснения промысловиков. Прислушаются ли норвежские политики, продолжит ли правительство Норвегии помогать морякам – неизвестно. Этот спор останется за кадром.