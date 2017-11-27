От Белого до Баренцева моря. Приключения голландца в Мурманской области

Режиссер из Нидерландов Бен ван Лисхаут представил ретроспективу своих фильмов «Голландский взгляд». Показы открыли документальной лентой «Петербургские места и живопись».

Первое фестивальное мероприятие принимает культурно-выставочный зал Русского музея. Именно здесь проходит ретроспектива фильмов «Голландский взгляд».

Бен ван Лисхаут - независимый режиссер, автор документальных, короткометражных и художественных фильмов. Первый его фильм, с которым знакомятся мурманчане - «Петербургские места и живопись». История выстроена вокруг главной героини – художника Татьяны Яссиевич. В фильме ее картины и мастерские, любимые места в Санкт-Петербурге, Амстердаме и Берлине.

Татьяна Яссиевич, художник, продюсер: «Очень красивая музыка. Это джазовый музыкант из Роттердама. Фильм был номинирован в свое время, во время премьеры в 2004 году, на Утрехтском фестивале, фильм был номинирован «за лучшую музыку».

Также зрители знакомятся с картинами Лисхаута «Сибирские зарисовки» и «Инвентаризация родины». Это кинолента о российском фотографе Сергее Прокудине-Горском, авторе знаменитых цветных снимков дореволюционной России.

Бен Ван Лисхаут, режиссёр (Голландия): «Это очень красивый фильм, сделанный с большой любовью и концентрацией. Меня очень тронуло то, что Прокудин-Горский пытался инвентаризировать виды России, зафиксировать то, что утрачивается со временем».

«Инвентаризация родины» - это неторопливая путешествие по России. Без диалогов и голоса автора. Показ состоялся в областной научной библиотеке. Для режиссера и зрители там подготовили сюрприз.

В фонде библиотеки хранится альбом репродукций, посвященный 100-летию Отечественной войны 1812 года. Книга была отпечатана в фотомеханической мастерской Прокудина-Горского в 1911 году.

На фестивале Бен ван Лисхаут и его коллега Татьяна Яссиевич объездили всю Мурманскую область, от Белого до Баренцева моря.

Бен Ван Лисхаут, режиссёр (Голландия): «Здесь огромные расстояния, много снега и тишина – это меня поразило. Очень красивые места. Я точно вернусь сюда летом, с камерой и сценарием».

Может быть, еще год спустя творческий дуэт, вдохновленный фестивалем и севером, представит новую киноленту о том, какой он, «Северный Характер».