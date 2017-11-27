«Северный Характер», до свидания!

Церемония закрытия десятого кинофестиваля «Северный Характер» уже по традиции прошла в детском театральном центре. Её воспитанники встретили гостей ярким шоу. Фестиваль продлился три дня. И пусть это совсем не долго, зато событие было запоминающимся.

В этом году в конкурсную программу попали 53 кинокартины. Большая часть участников фестиваля приехали из Норвегии, Финляндии и Швеции. Но на этом география не заканчивалась. Например, показать свой северный характер приехали и гости из Италии.

В этом году участники фестиваля соревновались сразу в 7 номинациях: «Документальный фильм», «лучшая телепрограмма», «программа о культуре», «молодёжная программа», «короткометражный игровой фильм», «Документальный фильм дебют» и «очерк».

Линэ Хaльворсен, член жюри: «Я должна сказать, что в этом году было много хороших короткометражных фильмов. И выбрать один был очень сложно».

4 награды в номинациях достались норвежским авторам, по одной награде получили авторы из Швеции и из России. Награды получили и журналисты телекомпании ТВ-21.

Екатерина Головня, член жюри: «Замечательная работа: «Восходы коммунизма», ООО «Северо-западное вещание», телекомпания ТВ-21, Россия!»

Автор работы Юрий Ерофеев, а так же Дмитрий Цирюльников, Константин Кабанец и Василий Яковлев. Все они получили дипломы фестиваля второй степени.

За работу «А зори здесь мирные» диплом первой степени получил журналист ТВ-21 Пётр Широбоков. Специальные призы за лучшую операторскую и режиссёрскую работу вручала президент фестиваля «Северный Характер» Светлана Солдатова. И так сложилось, что оба приза достались одному автору.

Светлана Солдатова, президент кинофестиваля «Северный Характер»: «Операторская работа в этом фильме была и одновременно и очень простой, и очень сложной. Но сделана она на высоком профессиональном уровне и с огромной любовью. Итак, лучшая операторская работа фильм «Каренина и Я».

Томасо Матолла, участник кинофестиваля «Северный Характер»: «Спасибо, может, еще приз и за лучшую актёрскую работу? Как это вообще возможно!?»

Режиссер рассказал, что это первые награды, которые получила кинокартина. И, конечно, это большая радость для него. «Северный Характер» проводится десятый год подряд.

Его организует телекомпания ТВ-21. Поддержку фестивалю оказывают правительство Мурманской области, компании «Росатом», «Кольская АЭС» и, конечно «Кольская ГМК» и «Норникель».

Елена Сергеева, представитель департамента общественных связей компании «Норникель»: «Наши миссии очень созвучны, потому что «Норникель» - это не только производство. «Норникель», это искусство создавать ценности. Так вот творческая команда фестиваля овладела этим искусством в совершенстве».

Ну и главная интрига: кто же всё-таки взял гран-при? Расскажем в вечернем выпуске программы «Новости» в 19.30.