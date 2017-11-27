Сын солнца. История саамского артиста глазами шведского режиссера Гунилы Брески

Гунила Брески – режиссер из Швеции рассказала историю о сааме по имени Аилу. Он был художником, поэтом, фотографом и исполнителем народных песен. Свой фильм о нём Гунила назвала «Сын Солнца».

Гунила Брески – участвует в фестивале «Северный Характер» каждый год. За десять лет его существования она не пропустила его ни разу. Приезжала как участница, 3 раза выиграла гран-при. В этом году она председательствует в жюри. С собой Гунила привезла собственный документальный фильм об одном из самых великих саамских артистов. Свою работу она назвала «Сын Солнца».

Гунила Брески, режиссер: «Он потрясающий артист. Он сочинял йойк, он писал музыку, занимался поэзией, писал картины, делал фотографии. Я многому у него научилась, узнала много о его философии, о взгляде на природу и на человека. И я хочу, чтобы и другие люди о нём узнали».

Нильс-Аслак Валкеапяя - так звали саамского артиста. Он родился в семье обычных оленеводов на севере Финляндии. Убивать животных у него не поднималась рука, так он и стал артистом.

Нильс-Аслак, или Аилу, как его еще называли, вдохнул новую жизнь в саамские пения – йойки. Христианская вера их тогда запрещала, называя пения проклятием ада. Аилу не обращал на это внимания. Всю жизнь ему сопутствовали удача и успех. Но ничто не может продолжаться вечно.

В своём фильме «Сын Солнца» Гунила Брески создала мастерский портрет. Аилу, без сомнения, самый великий саамский артист, стал символом борьбы и вновь обретённой гордости саамской культуры второй половины ХХ века.