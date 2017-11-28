Лучшие рукописные книги Мурманской области

В Мурманске состоялся двадцатый юбилейный международный конкурс рукописной книги «Большой России малый уголок». В течение года юные писатели присылали свои работы. В этом году поступило 355 рукописных книг от 2 тысяч авторов.

Семья Кокоулиных, участники конкурса: «Мы решили написать исследовательскую работу о том, как заинтересовать детей чтением, решили попробовать сделать свою рукописную книгу, исследовать, повлияет ли это как-то на интерес детей. То есть наш научный проект сопровождался изготовлением книг не только семейной, но ещё и целого класса! Нам удалось заинтересовать детей чтением при изготовлении рукописной книги».

Для семьи Кокоулиных это был первый опыт. Девочки приехали из Гаджиево вместе с классом и в будущем планируют развивать свой творческий потенциал. Катя хочет стать дизайнером, а Ира думает о карьере художника. Другие штурмуют конкурс далеко не в первый раз.

Руслана Стегура, участница из Мончегорска: «Большая благодарность центральной детской библиотеке нашего города, потому что там работают очень потрясающие библиотекари, которые меня направили принять участие, попробовать себя, с тех пор каждый год я сдавала несколько даже работ».

За двадцатилетнюю историю конкурса в нем приняли участие более тридцати пяти тысяч участников из семнадцати регионов России и семи зарубежных стран. Все работы хранятся и находятся в свободном доступе в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. И те, кто однажды решился стать конкурсантом, продолжают сотрудничать.

Татьяна Скидан, участница конкурса прошлых лет: «В этом конкурсе участвуют те дети, в основном, это, конечно, творчество, те, кто связаны с творчеством, кто пишет, кто рисует. И, как правило, это очень разносторонние люди, которые хотят заняться всем и везде себя проявить».

Благодаря победе в конкурсе Татьяна побывала в Норвегии – это был её приз и первая поездка за границу, которая подарила множество приятных воспоминаний. А обладательницей гран-при в этом году стала Руслана Стегура с удивительной повестью.

Руслана Стегура, обладательница гран-при конкурса «Большой России малый уголок»: «Она называется «51 килограмм провинции», она посвящена нашему городу Мончегорску, в этом году ему исполняется 80 лет. И в связи с этим я написала книгу. Она повествует о двух девчонках, которые все минусы нашего города превратили в плюсы».

Праздник юных авторов прошёл в радостной атмосфере. Многие творческие группы были награждены за свои труды. Главное, чтобы ребята нашли свое жизненное предназначение и писали только книги, а не на заборах.