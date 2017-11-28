Утки-хулиганы и прилежные индусы. Встречай, Архангельск!

Этот фонтан возле Дворца спорта утки облюбовали уже давно. Не жизнь, а рай! Вода здесь теплая вне зависимости от времени года, да и прохожие с удовольствием подкармливают пернатых. Именно благодаря уткам фонтан и стал одной из достопримечательностей города. Интересно, но формально это даже не фонтан, а охладитель для холодильных установок по созданию искусственного льда во Дворце спорта.

Архангельск и Индию дружба связывает уже давно. Индийцы отправляют на Север подлодки на ремонт и детей на обучение. В архангельском медуниверситете учится порядка трех сотен студентов из этой далекой южной страны.

Во многих городах нашей страны устанавливают стеллы под общим названием «нулевой километр» или «нулевая верста». Не стал исключением и Архангельск. До столицы 1 234 км, 10 000 до Владивостока и 40 до Северодвинка. Также здесь можно найти названия 3-х из 11-ти городов-побратимов Архангельска и расстояние до них. А еще «нулевая верста» очень полюбилась новобрачным.

Самый быстрый способ передвижения в Архангельске – маршрутки. За 21 рубль можете кататься сколько угодно. Правда, долго выдержать такие поездки неподготовленный пассажир вряд ли сможет. Дороги в Архангельские далеко не ангельские. Пару раз я даже подлетал над сиденьем.

Архангельск впервые принимал мероприятие под названием ТЭФИ-регион. Напоминаю, что это ежегодная общероссийская премия для региональных телевизионщиков. Между собой мы называем ее аналогом Оскара. Из трёх сотен работ мы вышли в полуфинал. И вот, спустя 4 суток бессонных ночей и просмотров конкурсантов, жюри огласило результаты. В номинации «Утренняя развлекательная передача» в финал выходили только трое.

Ну что ж, бывает... Мы сделаем выводы, поработаем над ошибками и вновь ринемся штурмовать вершины телевизионного Олимпа на следующий год. Это было хорошее путешествие и хороший опыт.