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Криминальный нокаут! В суд направлено обвинительное заключение по делу «североморских боксеров»

20:1122 декабря 2016Просмотров: 774

В Мурманский областной суд направлено обвинительное заключение по делу так называемых «североморских боксеров», которые в составе двух преступных групп занимались торговлей наркотиками и вымогательством.

Преступники занимались своей незаконной деятельностью с 2012 по 2015 год. Тогда их и задержали полицейские. Фигурантами дела выступили 9 человек в возрасте от 25 до 35 лет. Расследование длилось полтора года. По его результатам троим предъявлено обвинение в пяти преступлениях. Это незаконный сбыт наркотиков в особо крупной размере, принуждение к даче ложных показаний, совмещенное с причинением легкого вреда здоровью, а также вымогательство.

Владимир Бударин, заместитель начальника отдела Следственной части Следственного управления УМВД России по Мурманской области: «Расследование этого дела представляло особую сложность. В ходе следствия было проведено значительное количество процессуальных действий, комплекс судебных экспертиз, более 40 экспертиз, как на территории Мурманской области, так и других субъектов РФ, допрошено более 90 свидетелей».

Сейчас четверо фигурантов дела находятся под стражей. Один под домашним арестом, и еще один под залогом в миллион рублей. Еще трое пошли на досудебное соглашение о сотрудничестве.

Максим Давыдов, начальник отдела прокуратуры Мурманской области: «В данном случае обвиняемые активно способствовали расследованию уголовного дела. Рассказали следствию о структуре преступной группы, о ролях каждого участника в этой группе».

Дело «североморских боксеров» будет рассматриваться в Мурманском областном суде. Максимальный срок наказания за совершенные преступления - пожизненное лишение свободы.

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