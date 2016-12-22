«Кубок легенд». Хоккей – спорт для настоящих мужчин

В последнее время в хоккей играют не только профессиональные спортсмены и те, кто стремится ими стать. Все больше политиков и видных бизнесменов встают на лед и берут в руки хоккейные клюшки.



Сегодня в хоккей активно играют президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие чиновники. Вместе с ними всё чаще на лед выходят и известные бизнесмены: Владимир Потанин, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Дмитрий Босов и другие.



Президент «Норникеля» и глава холдинговой компании «Интеррос» Владимир Потанин активно тренируется уже несколько лет. Регулярные тренировки и отличная физическая форма позволяют ему результативно выступать во многих хоккейных турнирах Кубка Легенд и матчах Ночной хоккейной лиги.



Так, в начале мая 2015 года Владимир Потанин стал участником гала-матча турнира звезд отечественного хоккея «Кубок легенд», прошедшего в Москве. В этой игре он дважды поразил ворота соперников. Позднее, Потанин принял активное участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги между командами «Звезды НХЛ» и «Сборная НХЛ», который прошел в Сочи.



В 2016 году, на играх завершившегося третьего розыгрыша Кубка Легенд, приуроченного к 70-летию российского хоккея, которые состоялись в начале декабря, президент «Норникеля» Владимир Потанин вышел на лёд в составе команды ЦСКА. В тройке с легендарными хоккеистами Вячеславом Фетисовым и Павлом Буре, Потанин определил ход матча со «Спартаком», забросив шайбу в ворота «красно-белых».



В заключительном матче против «Динамо» ЦСКА также одержал убедительную победу. Гол Потанина в ворота именитого клуба в середине игры завершил дерби с итоговым счетом 7:3 в пользу ЦСКА и помог клубу занять первое место турнира.



