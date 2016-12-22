Мончегорск присоединился к уникальной программе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья

Мончегорск стал первым городом в Мурманской области, присоединившимся к уникальной программе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты». 20 декабря комплексный центр соцобслуживания населения города металлургов объявил о начале практического этапа реализации проекта «Волшебные лыжи».



Этот проект входит в число победителей конкурса социальных инициатив «Норникеля» по благотворительной программе «Мир новых возможностей», сообщает kn51.ru.

- О программе «Лыжи мечты», разработанной российским актером и телеведущим Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей для реабилитации сына с заболевание ДЦП, я узнала в 2014 году из телепередачи. В ней рассказывалось об инновационной методике, которая применяется для восстановления двигательной активности у людей с ограниченными возможностями здоровья. Буквально через 10 занятий на специальных горных лыжах и под руководством инструкоторов многие из них становились на ноги, - рассказала Kn51 директор Мончегорского комплексного центра соцобслуживания населения (КЦСОН) Наталия Янушко. - Вместе с главой города Дмитрием Староверовым мы загорелись идеей получить этот инструмент реабилитации в нашем центре. Мы связались с авторами методики, заручились поддержкой и даже нашли средства, чтобы обучить технологии одного специалиста.

При этом мечта могла остаться только мечтой. Ведь бюджетные учреждения соцобслуживания оказывают услуги, предписанные госзаданием, а на внедрение инновационных технологий они должны изыскивать финансирование самостоятельно. А средства требовались немалые.

- Нам здорово повезло, что в Мончегорске работает Кольская ГМК - дочернее предприятие «Норникеля», и что в компании есть благотворительная программа «Мир новых возможностей». Мы заявились со своим проектом «Волшебные лыжи» на грантовый конкурс социальных инициатив, - отметила Наталия Янушко.

На сегодняшний день полностью закуплено необходимое оборудование. Это 4 комплекта специализированных горных лыж, приспособления для коррекции и фиксации лыжника с особенностями в развитии, средства индивидуальной защиты от травм: налокотники, наколенники, шлемы и 7 пар горнолыжных ботинок разных размеров.

Мончегорский комплексный центр соцобслуживания получил лицензию на оказание услуг реабилитации детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, слабовидящих и слабослышащих людей по методике «Лыжи мечты», а также обучил 4 специалистов-инструкторов. Причем один из них - волонтер и не является работником центра.

- Первыми эту технологию испробуют на себе 9 особенных ребятишек, - рассказала инструктор-методист по лечебной физкультуре отделения реабилитации КЦСОН, руководитель проекта «Волшебные лыжи» Алена Ненашева. - Еще более 30 детей и их законных представителей изъявили желание в дальнейшем участвовать в этой программе. И мы хотим охватить как можно больше людей, нуждающихся в реабилитации. Я думаю, у нас все получится. Ведь залог успеха - это слаженная работа всех специалистов и партнеров проекта.

- Этот проект значим для города и для тех особенных детей, которые получат возможность заниматься спортом, влиться в социум. Хорошо, что КЦСОН взялся за эту работу - знаю, что это не легко, - отметил на презентации проекта «Лыжи мечты» заместитель главы администрации Мончегорска Владимир Ливдан. - У нас в городе рельеф позволяет. В спортивной детской юношеской школе олимпийского резерва (СДЮШОР) есть хорошая тренировочная база в городском парке. И многие люди, которые сидели дома, получат возможность заниматься спортом, почувствовать себя сильными.

Одним словом, все готово, чтобы начать первые занятия, которых, как оказалось уже очень ждут и особенные дети, и их родители.

Участники первого занятия собрались на тренировочном склоне СДЮШОР в мончегорском городском парке. Инструкторы КЦСОН показали, как с помощью специализированных горных лыж могут спуститься с горы дети с ограничениями в движении и незрячие люди. Мало того, методика дает возможность даже выполнять простые упражнения, например, проехать между установленными палками и через арку.



- Я очень много слышала и читала о методике «Лыжи мечты». В прошлом году совершенно случайно узнала, что в нашем центре, где мы получаем услуги уже 8 лет, обучается инструктор, чтобы преподавать нашим детям эту программу, - поделилась с Kn51 Татьяна Зиновьева. Она воспитывает дочку Наденьку, у которой серьезные проблемы со здоровьем. Девочка прикована к инвалидной коляске. - Это очень нужная вещь. «Движение - это жизнь». Для нас это не просто слова. Нашим детям не хватает движения, общения. Они, как правило, редко выходят на улицу. Очень рады, что эта программа появилась у нас в городе. Мне кажется, что это имеет огромное значение и для всей области. Хотелось бы поблагодарить администрацию города, Кольскую ГМК за участие. Пусть проект «Волшебные лыжи» развивается. А мы, родители, будем прилагать все усилия, чтобы своих детей поставить на ноги и сделать их жизнь полной движений.



Как отметил глава Мончегорска Дмитрий Староверов, зачастую люди относятся с осторожностью ко всему новому.

- Так уж повелось, что пока своими глазами не увидим, не попробуем, верим неохотно. И здорово, что это не мешает внедрять новые технологии, методики помощи особенным детям, - подчеркнул Дмитрий Староверов. - Таким ребятам интересно оказаться в новой среде. Я убежден, что все получится.

В этом не сомневается директор мончегорского КЦСОН Наталия Янушко. Она говорит, что проект «Волшебные лыжи» просто творит чудеса. И ради таких чудес, улыбок особенных детей, их первых шагов стоит жить и работать, создавать и воплощать проекты.





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