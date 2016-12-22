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На Абрам-мысе нет света

20:0622 декабря 2016Просмотров: 258

Дом промёрз, продукты испортились и в ближайшее время лучше не станет. Несколько домов на Абрам-мысе вот уже две недели без электричества. В микрорайоне произошёл обрыв проводов. Устранить его можно, но кто должен этим заниматься? Целое расследование провели наши корреспонденты. 

Судоремонтная - улица вдоль берега залива - находится на Абрам-мысе. Несколько десятков домов, но такие разные условия. Есть с высоким забором и светом в окне, а есть - где льдом покрылись окна и темно. Первого декабря у Петра Петровича Дука погас свет. 

Пётр Дук: «С чем это связано неизвестно, там дальше по линии оборван провод. Может, всему виной строительные работы или другими какими-то мероприятиями, но я по сей день не могу найти тех, кто отвечает за эту линию и кто подсоединит этот провод». 

Аварийка - не едет, управляющей компании нет, и Пётр Петрович обратился в «КолАтомЭнергоСбыт», к поставщику электроэнергии. Ведь платит он исправно, за долги отключить не могли. 

Пётр Дук: «Я плачу 4 раза в год. Я сам еду в офис, где принимают оплату. Потому-что сюда почтальоны не приходят». 

Не приходят и устранять неполадки. Вот линия где оборван провод, его уже занесло снегом. Проблема есть, но найти тех, кто должен всё починить действительно оказалось непросто. 

Пришлось провести небольшое расследование. «КолАтомЭнергоСбыт» - поставщик. Обслуживанием сетей предприятие не занимается. Выполнить ремонт могли бы сотрудники «Колэнерго». Но этот участок на Абрам-мысе, где стоит дом Петра Петровича - оказался, ничьим, бесхозным.

И чинить провода по закону «Колэнерго» не имеет право. Абрам-мыс относится к Первомайскому округу и мы обратились туда, но там проблемой не заинтересовались, ответили статьями из закона о предоставлении электроэнергии. Мол, ищите хозяина, а хозяина то нет. И мы вернулись к исходной точке - в дом без света. 

И поиск тех, кто мог бы всё исправить продолжается. Мы пошли по второму кругу, но уже обратились к руководителям предприятий - кто обеспечивает передачу электроэнергии и поставщика. 

Сергей Совпель, руководитель мурманского отделения «КолАтомЭнергоСбыт»: «КолАтомЭнергоСбыт» представляет интересы гарантирующего поставщика на территории Мурманской области. То есть мы реализуем электроэнергию на рынке области. Сети находятся в ведении сетевой компании. В случае с Абрам-мысом, и конкретно улицей Судоремонтная - это Северо-Западная компания «Колэнерго». 

В «Колэнерго» пояснили, что проблема бесхозных сетей в области стоит остро. Поставщик электричеством население обеспечивает, но сети ветшают, приходят в негодность и когда происходит обрыв встаёт вопрос - чьи сети? В данном случае не «Колэнерго». 

Сергей Викулин, директор филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго»: «Что касается отдельного случая по улице Судоремонтная, по которой произошёл обрыв. По нашим данным у этой линии есть собственник, который должен нести ответственность за её техническую исправность и эксплуатацию». 

Все компании подключились к поиску владельца сетей и он нашёлся. Компания ООО «ТЕРМИНАЛ АБРАМ-МЫС». Сразу же начинаем искать контакты в интернете. Вбиваем в строку, находим и реквизиты, и адрес, и телефон. 

И вновь круг замкнулся. Хозяин сетей найден, но он недоступен. В «Колэнерго» справедливо разводят руками- мы не можем работать на так сказать чужой территории. 

Сергей Викулин, директор филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго»: «Мы однозначно будем разбираться. Здесь важно понимать, что мы не можем нарушить действующее законодательство и самим ремонтировать чужие сети. В любом случае сделаем всё от нас зависящее, чтобы потребитель был обеспечен электроэнергией. Специалисты занимаются этим вопросом». 

Пока в Мурманске идёт расследование - Пётр Петрович на Абрам-мысе согревает дом горелкой. Треска, которую сам ловил - испортилась, картошка, которую сам выкапывал - замерзла. 

Пётр Дук: «Вот, она уже мягкая. А вы туда лёд специально кидаете, чтобы сохранить? Да, но, вот поюхайте. Да, плохо пахнет уже, испортилась. Масло, всё остальное. И куда столько продуктов?» 

Мужчина к зиме подготовился, он - запасливый охотник. Но холодильники разморозились, продукты испорченные - жалко. Без света не только его дом, по крайней мере, ещё 8 избушек рядом стоят в темноте. Дома пустуют, люди сбежали к родственникам и друзьям. И судя по всему, в гостях придётся задержаться. Найти владельца сетей будет непросто. 

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