На Абрам-мысе нет света

Дом промёрз, продукты испортились и в ближайшее время лучше не станет. Несколько домов на Абрам-мысе вот уже две недели без электричества. В микрорайоне произошёл обрыв проводов. Устранить его можно, но кто должен этим заниматься? Целое расследование провели наши корреспонденты.

Судоремонтная - улица вдоль берега залива - находится на Абрам-мысе. Несколько десятков домов, но такие разные условия. Есть с высоким забором и светом в окне, а есть - где льдом покрылись окна и темно. Первого декабря у Петра Петровича Дука погас свет.



Пётр Дук: «С чем это связано неизвестно, там дальше по линии оборван провод. Может, всему виной строительные работы или другими какими-то мероприятиями, но я по сей день не могу найти тех, кто отвечает за эту линию и кто подсоединит этот провод».



Аварийка - не едет, управляющей компании нет, и Пётр Петрович обратился в «КолАтомЭнергоСбыт», к поставщику электроэнергии. Ведь платит он исправно, за долги отключить не могли.



Пётр Дук: «Я плачу 4 раза в год. Я сам еду в офис, где принимают оплату. Потому-что сюда почтальоны не приходят».



Не приходят и устранять неполадки. Вот линия где оборван провод, его уже занесло снегом. Проблема есть, но найти тех, кто должен всё починить действительно оказалось непросто.



Пришлось провести небольшое расследование. «КолАтомЭнергоСбыт» - поставщик. Обслуживанием сетей предприятие не занимается. Выполнить ремонт могли бы сотрудники «Колэнерго». Но этот участок на Абрам-мысе, где стоит дом Петра Петровича - оказался, ничьим, бесхозным.

И чинить провода по закону «Колэнерго» не имеет право. Абрам-мыс относится к Первомайскому округу и мы обратились туда, но там проблемой не заинтересовались, ответили статьями из закона о предоставлении электроэнергии. Мол, ищите хозяина, а хозяина то нет. И мы вернулись к исходной точке - в дом без света.



И поиск тех, кто мог бы всё исправить продолжается. Мы пошли по второму кругу, но уже обратились к руководителям предприятий - кто обеспечивает передачу электроэнергии и поставщика.



Сергей Совпель, руководитель мурманского отделения «КолАтомЭнергоСбыт»: «КолАтомЭнергоСбыт» представляет интересы гарантирующего поставщика на территории Мурманской области. То есть мы реализуем электроэнергию на рынке области. Сети находятся в ведении сетевой компании. В случае с Абрам-мысом, и конкретно улицей Судоремонтная - это Северо-Западная компания «Колэнерго».



В «Колэнерго» пояснили, что проблема бесхозных сетей в области стоит остро. Поставщик электричеством население обеспечивает, но сети ветшают, приходят в негодность и когда происходит обрыв встаёт вопрос - чьи сети? В данном случае не «Колэнерго».



Сергей Викулин, директор филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго»: «Что касается отдельного случая по улице Судоремонтная, по которой произошёл обрыв. По нашим данным у этой линии есть собственник, который должен нести ответственность за её техническую исправность и эксплуатацию».



Все компании подключились к поиску владельца сетей и он нашёлся. Компания ООО «ТЕРМИНАЛ АБРАМ-МЫС». Сразу же начинаем искать контакты в интернете. Вбиваем в строку, находим и реквизиты, и адрес, и телефон.



И вновь круг замкнулся. Хозяин сетей найден, но он недоступен. В «Колэнерго» справедливо разводят руками- мы не можем работать на так сказать чужой территории.



Сергей Викулин, директор филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго»: «Мы однозначно будем разбираться. Здесь важно понимать, что мы не можем нарушить действующее законодательство и самим ремонтировать чужие сети. В любом случае сделаем всё от нас зависящее, чтобы потребитель был обеспечен электроэнергией. Специалисты занимаются этим вопросом».



Пока в Мурманске идёт расследование - Пётр Петрович на Абрам-мысе согревает дом горелкой. Треска, которую сам ловил - испортилась, картошка, которую сам выкапывал - замерзла.



Пётр Дук: «Вот, она уже мягкая. А вы туда лёд специально кидаете, чтобы сохранить? Да, но, вот поюхайте. Да, плохо пахнет уже, испортилась. Масло, всё остальное. И куда столько продуктов?»



Мужчина к зиме подготовился, он - запасливый охотник. Но холодильники разморозились, продукты испорченные - жалко. Без света не только его дом, по крайней мере, ещё 8 избушек рядом стоят в темноте. Дома пустуют, люди сбежали к родственникам и друзьям. И судя по всему, в гостях придётся задержаться. Найти владельца сетей будет непросто.