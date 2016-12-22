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Норвежские спортсмены решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

14:4522 декабря 2016Просмотров: 132

Норвегия требует отмены соревнований, «чистоты» процедур и дисквалификации российских биатлонистов, заподозренных в допинге, - их имена упомянуты в докладе независимой комиссии WADA.

Бойкот связан с обвинениями более тысячи российских спортсменов в манипуляциях с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

Это обвинение содержит вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, опубликованная 9 декабря.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что получил от WADA имена 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут «чистыми», сообщает Sputnik

В противном случае Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России.

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