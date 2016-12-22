Новый год - пора подарков. Причем их приятно как получать, так и дарить своим близким. И делать это можно выгодно. В салонах оптики «Глазбург» в период новогодних праздников действует глобальная распродажа.

Какие могут быть очки? Очки могут быть разными, самое главное, чтобы очки были качественными. Компания «Глазбург» уже более 15 лет является официальным представителем концерна «Карл Цейсс», мирового лидера высокоточной оптики. И в честь нового года оптика «Глазбург» решила порадовать мурманчан и гостей города хорошими скидками.



Ольга Косякина, заведующая оптикой «Глазбург»: «В преддверии Нового года хотим порадовать наших мурманчан скидками на все известные бренды: Роберто Кавалли, Энди Вольф, Шопа и многие другие от 10 до 50 процентов».



Отличные скидки, широкий ассортимент. В салонах оптики «Глазбург» можно приобрести очки всех мировых брендов. Например, австрийский бренд «Andy wolf» (ЭНДИ ВОЛЬФ) - это многообразие цветовой гаммы, тончайшая работа и внимание к деталям. Новые геометрические формы подойдут для любого лица.



Или ювелирный бренд «Chopard» с безупречной репутацией в мире высокой моды. Утонченный стиль и изящество моделей, которые привлекают с первого взгляда.



Стильные и современные оправы от известного бренда «Prado» (Прадо) - для уверенных в себе женщин, которые ценят высокое качество и разбираются в моде



А также «Roberto Cavalli», «Fendi», «Nina Ricci», «Dolce&Gabbana», «Ray Ban» и многие многие другие.



Ольга Косякина, заведующая оптикой «Глазбург»: «Мы поздравляем мурманчан с наступающим Новым годом и приглашаем к нам в дом оптики «Zeiss» за стильными подарками».



Скидки в салонах оптики «Глазбург» продлятся до 22 января.

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