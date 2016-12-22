Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 22 декабря 2016 года.

Сегодня в выпуске:

Город и самолёт. На Кольской земле приземлился самолет с гордым именем «Мурманск»



Приговор «черным» риэлторам. Сегодня те, кто обманом забирал квартиры у мурманчан, получили реальные сроки.



Криминальный нокаут! В суд направлено обвинительное заключение по делу «североморских боксеров».



700 новогодних мероприятий будут охранять 1000 человек. В правительстве отчитались о подготовке к каникулам.



70 процентов - на социалку, миллиард триста - на долги. Облдума утвердила бюджет региона.



В частном доме нет света из-за обрыва сетей. Кто должен сделать ремонт? И где хозяин?



Хотел сэкономить время, потерял деньги. Почему всё чаще автомобилисты страдают от нечестных автоюристов.



В город приехали колючие красавицы! Где можно и букет из сосновых лапок купить и живую елку?



В гости к сказке. В Мурманск из разных городов области приехали дети на губернаторскую ёлку.

