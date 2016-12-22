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Полное видео программы «Новости»

20:0022 декабря 2016Просмотров: 204

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 22 декабря 2016 года.

Сегодня в выпуске:

Город и самолёт. На Кольской земле приземлился самолет с гордым именем «Мурманск»

Приговор «черным» риэлторам. Сегодня те, кто обманом забирал квартиры у мурманчан, получили реальные сроки.

Криминальный нокаут! В суд направлено обвинительное заключение по делу «североморских боксеров».

700 новогодних мероприятий будут охранять 1000 человек. В правительстве отчитались о подготовке к каникулам.

70 процентов - на социалку, миллиард триста - на долги. Облдума утвердила бюджет региона.

В частном доме нет света из-за обрыва сетей. Кто должен сделать ремонт? И где хозяин?

Хотел сэкономить время, потерял деньги. Почему всё чаще автомобилисты страдают от нечестных автоюристов.

В город приехали колючие красавицы! Где можно и букет из сосновых лапок купить и живую елку?

В гости к сказке. В Мурманск из разных городов области приехали дети на губернаторскую ёлку.

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