Кинофестиваль «Северный Характер» - национальное событие 2017 года!

Приятное известие пришло из Ростуризма – кинофестиваль «Северный Характер», полюбившийся северянам и гостям Мурманской области, получил статус «Национальное событие 2017 года».

Признание на столь высоком уровне знаменательно в преддверии юбилейного кинофестиваля. В наступающем году он состоится уже в 10 раз. Стал традицией и одноимённый киномарафон.

Весной 2017 года в пятый раз с лучшими лентами из коллекции «Северного Характера» познакомятся жители городов и посёлков региона.

Фильмы кинофестиваля дают возможность увидеть на большом экране многообразную жизнь людей севера и испытать чувство гордости за свою «малую» Родину.

http://eventsinrussia.com/event/13033