Мастер-класс профессиональных футболистов и нешуточные страсти на паркете

Гул болельщиков и крики «гол». В Никеле разыграли кубок мини-футбольного клуба «Норильский никель». Международным этот турнир сделала команда футболистов из норвежского Киркенеса.

Главным событием спортивного праздника стали мастер-классы, организованные именитыми футболистами, выступающими в суперлиге чемпионата России. Несколько уроков юные футболисты постигали стратегию и обучались тактическим приёмам на поле.



Даниил Крынин: «Интересно, некоторые задания выполнять довольно-таки сложно, но стараемся».

Илья Фёдоров, игрок футбольного клуба «Норильский никель»: «Есть люди, которых можно, в принципе, уже подтягивать к профессиональной команде или допрофессиональной. В принципе, всегда в маленьких городах рождаются таланты. Просто некому их увидеть, наверное. Вот в чём проблема».



Задания от профессионалов оказались не только интересными, но и сложными. Многим пришлось серьёзно попотеть, чтобы выполнить поставленную задачу. Такие обучающие мастер-классы хорошая возможность повысить мастерство начинающих игроков, а возможно и получить путевку в профессиональный спорт.



Владимир Денисенко: «Командная игра. Самореализация. Ты можешь сделать что-то крутое и все будут орать «ооо, круто»! Поэтому мне и нравится играть».



Александра Катерович: «Больше всего нравится ездить на соревнования в другие города, это интереснее всего».



Что такое игра на серьёзном уровне, показал турнир с участием команд из Мончегорска, Никеля Заполярного и Киркенеса.. Темп высокий, за считанные минуты одна команда уходит в отрыв и тут же получает ответный гол.



После двух периодов упорнейшей борьбы победа в этом матче досталась норвежской команде. В матче, но не в турнире.

Арве Упкё, капитан футбольной команды «Киркенес»: «Да, это было очень тяжело. Мы очень рады играть с российскими друзьями, такому интересному чемпионату».



Впервые соревнования на кубок мини-футбольного клуба «Норильский никель» провели в 2005 году. Последнее время турнир принимал у себя Мончегорск, но в нынешнем году он вернулся в Никель, где и начиналась его история.



Павел Белкин, генеральный директор мини-футбольного клуба «Норильский никель»: «Здоровая нация - здоровая страна. Каждый работодатель заинтересован, чтобы его работники были здоровы. Поэтому, в том числе и компания «Норильский никель» вкладывает большие средства в развитие и популяризацию спорта».



Эти соревнования стали своеобразным финальным аккордом спортивной жизни крупнейшего промышленного предприятия региона в уходящем году. По сумме набранных в играх очков первое место заняла команда «Никель».