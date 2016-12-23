Не храните пистолеты под кроватью. Росгвардия проверяет владельцев оружия

350 нарушений правил хранения оружия и больше 600 личного огнестрельного оружия изъято с начала года в Мурманской области. Статистика показывает - не все владельцы такого опаснейшего имущества соблюдают закон. Марк Протасов и Виталий Попков узнали у сотрудников Росгвардии о самых распространённых случаях.

Короткая беседа с владельцем оружия, осмотр помещения. Сейф закрыт, внутри оружие и разрешительные документы, патроны. Рядовая процедура сотрудников Росгвардии, которым после реформы перешли полномочия по выдаче и контролю разрешений на оружие. Владелец ружей и пистолета на камеру говорить стесняется, но за кадром рассказывает - процедура привычная - о ней предупреждают ещё на курсах.



Александр Фолюшник, инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы управления РосГвардии по Мурманской области: «Объясняются правила хранения оружия, боеприпасов и периодичность проверки. Владелец оружия проверяется не менее одного раза в год, отделом лицензионной работы или другим сотрудником».



Но, несмотря на то, что ликбез обязателен для всех, находятся уникальные личности, которые забывают или игнорируют элементарные правила, забывая что безопасность прежде всего.



Если у вас закончились водительские права, машину у вас никто не отнимет. Переоформляйте документы и катайтесь дальше. Но с оружием история совершенно другая. Здесь лежат 3 единицы, которые были изъяты, потому что их владельцы не успели оформить свои документы.

Как объясняют в Росгвардии - нарушений хватает. Это и сроки оформления и переоформления лицензий и разрешений. Люди не отмечаются, когда переезжают в другой регион России, хранят оружие неправильно или в неподходящем месте, например в охотничьем домике посреди леса. Кто-то и вовсе ухитряется потерять ружьё или пистолет.



Дмитрий Ерохин, заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления РосГвардии по Мурманской области: «За данное нарушение у граждан, помимо того, что аннулируется разрешение на утраченное оружие, аннулируются разрешения на всё оружие, которое имеется. И с его оружием, имеющимся в наличии, приходится расставаться».



Впрочем, среди всего числа владельцев оружия в мурманской области, а таких почти десять тысяч, замечаний у инспекторов не так много. Случаев применения огнестрела не по назначению - около 10. Сами владельцы говорят - лучше аккуратно стрелять там, где можно, чем лишаться хобби навсегда.



Артур Козлов: «В сейф оружие поставил, всё, хранится. Если есть необходимость, участковый пришёл, посмотрел, что всё хранится, всё на месте. Если всё в порядке держишь, то проблем никаких не будет».

Давид Чернов: «Для меня - интересно. Кто-то любит, кто-то не любит. Я, например, как-то заинтересован. Мне нравится походить, пострелять. Особенно на дальние дистанции. Вблизи неинтересно. Чем дальше, чем лучше».



Сейчас в Мурманской области легально зарегистрировано больше 25000 единиц оружия. Это как гладкоствольные охотничьи ружья, спортивное, а так же травматическое оружие. С начала года зарегистрировано свыше 5000 запросов на получение документов.