Сегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина

Из-за участия главы РФ в церемонии прощания с российским послом Андреем Карловым, убитым в понедельник в Анкаре, пресс-конференция была перенесена с четверга на пятницу.

Конференция транслировалась в эфире всех центральных телеканалов.

Во время пресс-конференции глава России ответил на 67 вопросов, которые задали журналисты.

Первые вопросы традиционно касались состояния экономики РФ, экономического роста и бюджета.

Журналистов также интересовали острые вопросы глобальных трансформаций, импортозамещения и экологии.

Иностранные СМИ не обошли стороной тему выборов в США нового президента.

Напомним, это двенадцатая пресс-конференция, она длилась почти четыре часа. Более продолжительной оказалась пресс-конференция в 2008 году, которая длилась 4 часа 40 минут.