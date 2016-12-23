Сегодня в Мурманске прошла итоговая конференция партии «Единая Россия»

Участники обсудили итоги выборов, достижения за минувший год и планы на новый политический сезон.

Итоговая конференция открылась в новом зале областной филармонии. Главная тема встречи - принятый бюджет. В Мурманске, впервые за долгое время, главный финансовый документ региона утверждён со знаком плюс.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Коллеги, я хотела бы вновь обратить ваше внимание на меру ответственности, которую мы несём перед нашими гражданами и нашими избирателями. И об этом постоянно говорит наш президент - Владимир Владимиров Путин, когда встречается с активом партии «Единая Россия».



Об ответственности зашла речь, когда был задан вопрос о многочисленных инцидентах в сфере ЖКХ. Плохая уборка и несвоевременный ремонт - как итог, пострадавшие. Последний резонансный пример - кусок бетона, упавший на голову девушке с балкона сталинки на проспекте Ленина.



Тамара Прямикова, врио главы Мурманска: «Здесь, конечно, надо менять законодательство. Потому что когда кто-то не подумал, идея была хорошая - сохранить и сберечь. А вот о последствиях никто не подумал, потому что прошло время, всё стареет и всё надо приводить в порядок. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, надо менять законодательную базу и в этом направлении мы будем работать».



Всё чаще люди со своими жалобами идут не в органы власти, а в общественную приёмную Единой России. Количество обращений увеличилось с 300 до 620 - больше чем в два раза.



Юрий Шадрин, руководитель общественной приемной Д. Медведева в Мурманской области: «Мы должны признать, что вопросы ЖКХ остаются на первом месте, вопросы «социалки» остаются проблемными, но при этом мы видим, что… присутствуют желающие вступить в партию, что немаловажно. И очень порадовало, что в общественную приёмную приходят граждане, которые желают на безвозмездной основе участвовать в общественных проектах».



Один из главных проектов на следующий год - благоустройство дворов. Нашему региону из Федерального бюджета будет выделено 100 миллионов рублей. За счёт региональной казны эта сумма должна удвоиться.



Алексей Лященко, депутат Государственной Думы России: «Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов. На повышение комфортной среды и будут реализованы в муниципалитетах Мурманской области, при участии крупных предприятий, которые действуют у нас».



Среди вопросов на будущее - детальная проработка закона об ОСАГО. Новая редакция, которая вступит в силу с 1 января, изменит некоторые нюансы. Но эти правки не должны стать последними. Во главу угла в 2017 встанет вопрос экологии в регионе.



Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Следующий год экологии и это важный вопрос. Мы планируем на базе областной думы проводить комитет Северо-запада по экологии где-то в марте-апреле. Для нас очень важно, чтобы мы услышали Владимира Владимировича Путина».

Девиз сегодняшней встречи - это слова Владимира Путина: «Необходимо двигаться вперёд». С этой мыслью Единая Россия и начнёт новый год.