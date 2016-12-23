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«Снежная Деревня» в Кировске готова принимать гостей

21:0023 декабря 2016Просмотров: 397

«Снежная Деревня» распахнула двери для посетителей в девятый раз. 

Деревня стала настоящим брендом Заполярья и пользуется большой популярностью у наших соседей из Скандинавии, Европы и даже Азии. 

Подготовка к открытию - тщательная и кропотливая. Заранее определяется тема, которая каждый год уникальна, готовится снег, съезжаются скульпторы со всей России. 

В этом году тема «Снежной Деревни» - «Россия, как бренд». В создании принимали участие около 30 скульпторов со всех уголков России и даже Финляндии. 

Построить «Снежную Деревня» из-за сложных погодных условий в этом сезоне было особенно непросто. Многие не верили, что она откроется для гостей. 

Однако уникальный проект растет и развивается. Посетители смогут увидеть самые знаменитые образы нашей родины из снега и льда: матрешку, двуглавого орла, Царь-колокол и другие.

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