«Снежная Деревня» в Кировске готова принимать гостей

«Снежная Деревня» распахнула двери для посетителей в девятый раз.



Деревня стала настоящим брендом Заполярья и пользуется большой популярностью у наших соседей из Скандинавии, Европы и даже Азии.



Подготовка к открытию - тщательная и кропотливая. Заранее определяется тема, которая каждый год уникальна, готовится снег, съезжаются скульпторы со всей России.



В этом году тема «Снежной Деревни» - «Россия, как бренд». В создании принимали участие около 30 скульпторов со всех уголков России и даже Финляндии.



Построить «Снежную Деревня» из-за сложных погодных условий в этом сезоне было особенно непросто. Многие не верили, что она откроется для гостей.



Однако уникальный проект растет и развивается. Посетители смогут увидеть самые знаменитые образы нашей родины из снега и льда: матрешку, двуглавого орла, Царь-колокол и другие.