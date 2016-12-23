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Уборка улиц на личном контроле избранного главы Мурманска

20:0523 декабря 2016Просмотров: 518

Сегодня состоялась первая рабочая встреча губернатора и избранного главы Мурманска - Дмитрия Филиппова. Комфортные условия для жизни горожан и работы предпринимателей - важнейшие задачи в работе главы Мурманска. Такие приоритеты обозначила Марина Ковтун.

Важно продолжить строительство социальных домов для переселения граждан из аварийного жилья, повысить эффективность работы по приватизации городского имущества и ещё одна актуальная задача - контроль за коммунальными службами. Говоря о проблеме содержания улиц и дворов, Дмитрий Филиппов рассказал, что она находится на его особом контроле.

Дмитрий Филиппов, избранный глава Мурманска: «Из резервного фонда выделены дополнительные средства на уборку улиц города. В ближайшее время центральные магистрали будут приведены в порядок. Состояние дворовых территорий мы также возьмём на контроль». 

Дмитрий Филиппов заверил, что осознаёт степень ответственности главы Мурманска и надеется соответствовать этой должности. 

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