В Ковдоре намерены увеличить производство оксида циркония

Далее новости экономики и большого производства. Ковдорский горно-обогатительный комбинат планирует увеличить переработку руда. Сейчас на этом предприятии ежегодно добывается 19 миллионов тонн, будет 22 миллиона. И большое внимание уделяется производству уникального продукта - бадделеита. Его еще называют оксидом циркония. Чем так ценен этот минерал, почему за ним так гоняются японцы - выясняли Сергей Юдков и Сергей Расюк.

Все начинается здесь - в действующем руднике «Железный». Отсюда - с глубины 230 метров добывается руда. А рядом растет еще один карьер - это новое месторождение - апатит-штаффелитовых руд. Мощные экскаваторы загружают самосвалы - а те везут полезные ископаемые ан переработку.

Наталья Ильина, начальник отдела по связям с общественностью Ковдорского ГОКа: «То что везется в одном БЕЛазе, а он грузоподъемностью 220 тонн, соответственно будет последовательно выделено железо, потом апатит и малая часть бадделеита. Дешевле всего на рынке стоит железная руда, бадделеит - в десятки раз дороже».

Бадделеит это редкий минерал сейчас он в мире нигде не встречается. Было одно месторождение в Африке, сейчас оно исчерпало себя, мы остались единственными в мире производителями бадделеитового концентрата.

Процесс извлечения полезных элементов из пустой породы - сложен. И требует немалого приложения сил.

Руда, которая добывается в карьере, она разная, где-то побогаче, где-то поменьше полезных ископаемых, для того чтобы привести в нормальное состояние существует вот такой усреднительный комплекс.

Здесь, как у хозяйки, которая жарит на кухне котлеты - у нее фарш должен быть хорошенько перемешан, так и руда, поступающая на фабрику.

Павел Масленников, начальник усреднительного склада Ковдорского ГОКа: «Если разная руда идет, надо разное количество воды, разное количество реагентов, каждый раз подстраиваться, мы теряем в производительности».

Сама техника немецкая, электрику ставили эстонцы, настраивали наши инженеры. В заполярных условиях комплекс работает успешно.

Без остановки - круглые сутки смешивается руда, здесь пока все - и железо, и апатит, но большей частью - ненужный грунт, пустая порода. Вот его то и надо отсеять.

Дробленая руда поступает в гигантские мельницы, сюда добавляется вода и вот такие металлические шары, очень много шаров, все это крутится много времени, руда измельчается , а шарики превращаются вот в такие кусочки.

Но и это еще все. Гигантские камни, добытые из карьера уже превратились в песок. Тут и кремний, фосфор, сера, доломит, флогопит, железо - много чего. Нам необходимо самое ценное.

Вот еще один технологический процесс - это так называемое обогащение, вот это пульпа, отсюда уже извлечена железная руда с помощью мощных магнитов, сейчас сюда добавляют реагенты, и апатит как более легкий всплывает наверх.

И снова, как на кухне - чтоб получить апатит, надо снять пенку, подсушить ее - вот и готова основа для ценнейшего минерального удобрения, без которого ни хлеб не вырастишь, ни картошку. И наконец, оксид циркония - самый ценный продукт Ковдорского ГОКа. Это самая тяжелая фракция в ковдорской руде - и тут на помощь приходит гравитация.

Дмитрий Смирнов, начальник обогатительного комплекса Ковдорского ГОКа: «Ну, скажем, если вы подбросите пух, он будет долго падать, а подбросите камень, он упадет быстро».

Вот он - самый ценный продукт Ковдорского ГОКа - бадделеитовый концентрат - такой вот порошок, его всего лишь 0,15 сотый процента, стоит он дорого и самое главное - Ковдорский ГОК - единственный в мире производитель бадделеита.

Дмитрий Смирнов, начальник обогатительного комплекса Ковдорского ГОКа: «Основное применение бадделеита основано на огнеупорности, он имеет большую температуру плавления, поэтому используется в качестве добавки в металлы, в том числе для ядерных реакторов, ракетных двигателей».

А так же его применяют в производстве качественных лаков и красок. И потому наш ковдорский бадделеит с удовольствием покупают японские производители автомобилей. Спрос большой, цена хорошая - одно жаль - мало очень циркония в руде. В год в Ковдоре его производят всего 8 тысяч тонн. Задача предприятия - увеличить производство бадделеита, а вместе с ним - апатита и железной руды.