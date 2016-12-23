16+
I-17°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Ковдоре намерены увеличить производство оксида циркония

20:0423 декабря 2016Просмотров: 312

Далее новости экономики и большого производства. Ковдорский горно-обогатительный комбинат планирует увеличить переработку руда. Сейчас на этом предприятии ежегодно добывается 19 миллионов тонн, будет 22 миллиона. И большое внимание уделяется производству уникального продукта - бадделеита. Его еще называют оксидом циркония. Чем так ценен этот минерал, почему за ним так гоняются японцы - выясняли Сергей Юдков и Сергей Расюк. 

Все начинается здесь - в действующем руднике «Железный». Отсюда - с глубины 230 метров добывается руда. А рядом растет еще один карьер - это новое месторождение - апатит-штаффелитовых руд. Мощные экскаваторы загружают самосвалы - а те везут полезные ископаемые ан переработку.

Наталья Ильина, начальник отдела по связям с общественностью Ковдорского ГОКа: «То что везется в одном БЕЛазе, а он грузоподъемностью 220 тонн, соответственно будет последовательно выделено железо, потом апатит и малая часть бадделеита. Дешевле всего на рынке стоит железная руда, бадделеит - в десятки раз дороже».

Бадделеит это редкий минерал сейчас он в мире нигде не встречается. Было одно месторождение в Африке, сейчас оно исчерпало себя, мы остались единственными в мире производителями бадделеитового концентрата.

Процесс извлечения полезных элементов из пустой породы - сложен. И требует немалого приложения сил.

Руда, которая добывается в карьере, она разная, где-то побогаче, где-то поменьше полезных ископаемых, для того чтобы привести в нормальное состояние существует вот такой усреднительный комплекс.

Здесь, как у хозяйки, которая жарит на кухне котлеты - у нее фарш должен быть хорошенько перемешан, так и руда, поступающая на фабрику.

Павел Масленников, начальник усреднительного склада Ковдорского ГОКа: «Если разная руда идет, надо разное количество воды, разное количество реагентов, каждый раз подстраиваться, мы теряем в производительности».

Сама техника немецкая, электрику ставили эстонцы, настраивали наши инженеры. В заполярных условиях комплекс работает успешно.

Без остановки - круглые сутки смешивается руда, здесь пока все - и железо, и апатит, но большей частью - ненужный грунт, пустая порода. Вот его то и надо отсеять.

Дробленая руда поступает в гигантские мельницы, сюда добавляется вода и вот такие металлические шары, очень много шаров, все это крутится много времени, руда измельчается , а шарики превращаются вот в такие кусочки.

Но и это еще все. Гигантские камни, добытые из карьера уже превратились в песок. Тут и кремний, фосфор, сера, доломит, флогопит, железо - много чего. Нам необходимо самое ценное.

Вот еще один технологический процесс - это так называемое обогащение, вот это пульпа, отсюда уже извлечена железная руда с помощью мощных магнитов, сейчас сюда добавляют реагенты, и апатит как более легкий всплывает наверх.

И снова, как на кухне - чтоб получить апатит, надо снять пенку, подсушить ее - вот и готова основа для ценнейшего минерального удобрения, без которого ни хлеб не вырастишь, ни картошку. И наконец, оксид циркония - самый ценный продукт Ковдорского ГОКа. Это самая тяжелая фракция в ковдорской руде - и тут на помощь приходит гравитация.

Дмитрий Смирнов, начальник обогатительного комплекса Ковдорского ГОКа: «Ну, скажем, если вы подбросите пух, он будет долго падать, а подбросите камень, он упадет быстро».

Вот он - самый ценный продукт Ковдорского ГОКа - бадделеитовый концентрат - такой вот порошок, его всего лишь 0,15 сотый процента, стоит он дорого и самое главное - Ковдорский ГОК - единственный в мире производитель бадделеита.

Дмитрий Смирнов, начальник обогатительного комплекса Ковдорского ГОКа: «Основное применение бадделеита основано на огнеупорности, он имеет большую температуру плавления, поэтому используется в качестве добавки в металлы, в том числе для ядерных реакторов, ракетных двигателей».

А так же его применяют в производстве качественных лаков и красок. И потому наш ковдорский бадделеит с удовольствием покупают японские производители автомобилей. Спрос большой, цена хорошая - одно жаль - мало очень циркония в руде. В год в Ковдоре его производят всего 8 тысяч тонн. Задача предприятия - увеличить производство бадделеита, а вместе с ним - апатита и железной руды. 

Реклама
Читайте также
Посетителей «Снежной Деревни» в Кировске будут встречать 22 уникальных зала«Снежная Деревня» в Кировске готова принимать гостейАвария в центре Мурманска. «КамАЗ» вытолкал легковушку на встречную полосуСегодня в Мурманске прошла итоговая конференция партии «Единая Россия»
Уборка улиц на личном контроле избранного главы МурманскаНе храните пистолеты под кроватью. Росгвардия проверяет владельцев оружияАнонс сегодняшнего выпуска программы «Новости»Местные власти разыскивают владельца уличной лестницы в МурманскеСегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира ПутинаМошенники похитили у северян почти 250 тысяч рублей за сутки
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  