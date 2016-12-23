16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Никеле открывается выставка, посвященная истории создания Трифонов Печенгского монастыря

10:1423 декабря 2016Просмотров: 92

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает гостей Заполярья и жителей Печенгского района  посетить выставку «Под сенью Святого Трифона» из фондов Мурманского областного краеведческого музея, фондов Историко-краеведческого музея Печенгcкого района, Центральной библиотеки Печенгского МБО.

Выставка посвящена Дню почитания памяти преподобного Трифона Печенгского и Собора Кольских святых (28 декабря), сообщает группа в соцсети вконтакте Печенга Online.

Выставка познакомит   посетителей с историей Трифонов Печенгского монастыря. Основанный в 1533 преподобным Трифоном Печенгским, он стал оплотом Православной веры и государственности на северных рубежах России, явился источником просвещения Кольской земли светом веры.

За свою почти полувековую историю существования монастырь неоднократно подвергался уничтожению, но каждый раз возрождалась вновь святая обитель.
Об уникальной истории создания, развития, разорения и восстановления монастыря, о его значении для Кольской земли и России в целом вы узнаете, посетив выставку.

Место и время работы выставки: МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского района» (п. Никель, ул. Печенгская, д. 1а) ежедневно до 20 января 2017 (кроме воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 тел. 5- 28-47

Фото группы вконтакте Печенга Online

Читайте также
Начата разработка универсальной методики подсчета количества бездомных животных в регионеВ краеведческом музее Мурманска открывается выставка «Рождественская сказка»Кольский Север привлекает все больше туристов из экзотических странКороткое замыкание стало причиной пожара на ледоколе «Ямал»
27 пешеходов нарушили ПДД за суткиВ поселке Зеленоборский рано утром загорелась квартира30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенное веществоИгорь Морарь освобожден от должности уполномоченного по защите прав предпринимателейПриговор «черным» риэлторам. Те, кто обманом забирал квартиры у мурманчан, получили реальные сроки
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  