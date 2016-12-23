В Никеле открывается выставка, посвященная истории создания Трифонов Печенгского монастыря

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает гостей Заполярья и жителей Печенгского района посетить выставку «Под сенью Святого Трифона» из фондов Мурманского областного краеведческого музея, фондов Историко-краеведческого музея Печенгcкого района, Центральной библиотеки Печенгского МБО.

Выставка посвящена Дню почитания памяти преподобного Трифона Печенгского и Собора Кольских святых (28 декабря), сообщает группа в соцсети вконтакте Печенга Online.



Выставка познакомит посетителей с историей Трифонов Печенгского монастыря. Основанный в 1533 преподобным Трифоном Печенгским, он стал оплотом Православной веры и государственности на северных рубежах России, явился источником просвещения Кольской земли светом веры.



За свою почти полувековую историю существования монастырь неоднократно подвергался уничтожению, но каждый раз возрождалась вновь святая обитель.

Об уникальной истории создания, развития, разорения и восстановления монастыря, о его значении для Кольской земли и России в целом вы узнаете, посетив выставку.



Место и время работы выставки: МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского района» (п. Никель, ул. Печенгская, д. 1а) ежедневно до 20 января 2017 (кроме воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 тел. 5- 28-47





Фото группы вконтакте Печенга Online