Главой Мурманска стал Дмитрий Филиппов

Дмитрий Филиппов сегодня принёс присягу и вступил в должность главы Мурманска. Напомним, около трёх месяцев должность руководителя города была вакантной. И вот сегодня, несколько часов назад состоялась церемония вступления в должность.

Сама церемония из-за траура была недолгой, присяга и речь - лаконичные и по делу. Дмитрий Филиппов, видно, что волновался, но старался быть уверенным.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Все пожелания, слова напутствия, чтобы город в дальнейшем процветал - это будет моей основной путеводной звездой, которой я буду следовать».



Первой поздравила Дмитрия Филиппова губернатор Марина Ковтун. Как глава региона, горожанка и северянка она пожелала новому главе как можно больше хороших изменений в городе.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Чтобы в лексиконе у наших земляков появилось слово «филипповский». «Филипповские дома, дороги и спортивные объекты». И чтобы люди это слово говорили с уважением, уважение мурманчан дорогого стоит».



На присяге присутствовал краевед и общественный деятель, председатель Мурманского областного совета ветеранов войны и труда Лев Васильевич Журин. Он живёт в Мурманске 90 лет и особую теплоту испытывает к главам города - коренным мурмачанам.



Лев Журин, председатель Мурманского областного совета ветеранов войны и труда: «Сейчас вот Дмитрий Дмитриевич тоже наш мурманчанин и надеемся, что он не подкачает. Он не уронит звание мэра города-героя Мурманска».



На церемонии присутствовал и бывший глава города - Алексей Веллер. Он признался, что полностью согласен с выбором Совета депутатов. Который 20 декабря почти единогласно проголосовал за Филиппова, 25 голосов и один против.



Алексей Веллер, депутат Государственной Думы России: «Я думаю, что мы завтра обязательно побеседуем. Поговорим о тех вопросах, которые остались не решёнными. Я посоветую - на каких вопросах новому главе целесообразнее сосредоточиться. Я думаю, что это будет нормальный диалог, который будет полезен».



Во время своего торжественного выступления Алексей Веллер подарил часы Дмитрию Филиппову и пожелал, чтобы они шли синхронно с федеральными механизмами. Это, возможно, первый подарок, который появится в кабинете нового главы. Завтра у Дмитрия Филиппова официально первый рабочий день в новой должности.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Как считаете, сложно будет Вам? Я уверен, что справлюсь».