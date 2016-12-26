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Кинологи со своими питомцами побывали в гостях у мурманских школьников

16:2026 декабря 2016Просмотров: 78

На днях сотрудники Центра кинологической службы регионального УМВД России посетили школьников средней школы № 43 города Мурманска.

Вместе с полицейскими в гости к ребятам приехали их четвероногие коллеги – немецкая овчарка Офелия, австралийская овчарка Аякс, бельгийские овчарки Атака и Акура, а также совсем юный четвероногий полицейский – щенок бельгийской овчарки Ата.

Под руководством инструкторов Аякс без труда нашел среди нескольких сумок ту, в которой находились наркотики.

Акура продемонстрировала зрителям, с каким профессионализмом она распознала запах и указала на школьника, у которого находился имитатор наркотиков.

Офелия безошибочно справилась с заданием по распознанию и идентификации запахов: среди множества детей она отыскала хозяина детской рукавички.

Атаке предстояло найти запрещенное вещество в машине.

Однако эта закладка не представила для собаки особых затруднений – обойдя машину, собака нашла место, в котором находился имитатор, и обозначила его, присев рядом.

Специально обученные собаки Акура и Атака продемонстрировали задержание условного нарушителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

После показательных выступлений полицейские разрешили всем желающим поближе познакомится со служебными собаками и щенком Атой.

На предложение стражей правопорядка школьники отреагировали с большой охотой, и с удовольствием гладили животных.

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