Минута молчания в правительстве Мурманской области

Сегодня в память о погибших в авиакатастрофе минуту молчания объявили в правительстве Мурманской области. С этого началось оперативное совещание, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Погибли 92 человека. В том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, доктор Лиза, пилоты, бортпроводники, военные. Вне зависимости от причин катастрофы это невосполнимая трагедия для всей страны. Я прошу почтить минутой молчания память погибших».

В повестке дня сегодняшнего оперативного совещания вопросы жизнеобеспечения области в дни новогодних праздников.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Главы муниципальных образований и администраций, все вопросы должны быть на личном контроле вне зависимости от вашего местоположения, как и у любого руководителя».

Все правительственные ведомства отчитались о принятых мерах и должной готовности. Экстренные службы региона будут дежурить все выходные в особом режиме.



Министр здравоохранения Валерий Перетрухин сообщил, что в праздничные дни будут работать поликлиники. Подробнее о часах приёма можно узнать на сайте министерства. А так же в Мурманске будут дежурить 25 бригад скорой помощи.