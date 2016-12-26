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Нетрезвый житель Александровска сломал челюсть случайному прохожему

15:5026 декабря 2016Просмотров: 111

В александровскую полицию поступило сообщение о том, что вечером у кафе по улице Советская происходит конфликт.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух мужчин, один из которых 1996 года имел перелом челюсти. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. 

Подозреваемый в причинении вреда здоровью был задержан и доставлен в отдел полиции.

Не судимый мужчина 1994 года рождения был нетрезв.

Он пояснил полицейским, что причиной ссоры и драки стал внезапно возникший словесный конфликт, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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