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Полицейские задержали мошенников, обманувших мурманскую пенсионерку на 2,5 миллиона рублей

15:1026 декабря 2016Просмотров: 147

В дежурную часть полиции г. Мурманска в сентябре текущего года обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве.

Северянка пояснила полицейским, что на улице к ней обратились двое неизвестных.

Злоумышленники рассказали женщине, что им нужна помощь в снятии денег, чтобы оплатить заказанный товар. Самостоятельно снять денежные средства со своего счета они якобы не могут из-за отсутствия российского паспорта.

Мошенники заверили пенсионерку, что денежные средства они ей вернут после получения перевода.

Пенсионерка сняла со своего счета более 2,5 миллионов рублей и передала их злоумышленникам, после чего они скрылись на автомобиле, оставив ее возле банка.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемые в совершении данного мошенничества покинули Мурманскую область, и совершили аналогичное преступление на территории Вологодской области.

В ходе выезда подозреваемые были доставлены оперативниками в Мурманскую область. По решению суда им избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия на установление всех обстоятельств данного дела, а также причастности задержанных к другим преступлениям.

 

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