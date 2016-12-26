Самая русская снежная деревня принимает гостей

Снежная деревня в Кировске распахнула свои ледяные двери для посетителей уже 9-й раз. За годы работы об этом уникальном поселении узнали не только во всей России, но и за её пределами. Полюбоваться снежными и ледяными скульптурами приезжают туристы из Скандинавии, Европы и Азии. В этом году о России гости из-за рубежа узнают больше, чем обычно.

Медведь с балалайкой и красавица с русским караваем встречают первых посетителей Снежной деревни. За красной ленточкой персонажей ещё больше. Сурово смотрит на гостей Иван Грозный, а рядом, как всегда молчаливый, царь-колокол. Товарищ Ленин доволен – ведь искусство принадлежит народу, как он и говорил. Но через что пришлось пройти основателю деревни в этом году, чтобы снежные шедевры стали народными, знает только он и его родные. Даже родители Владимира Комягина усомнились – а получится ли при плюсовой температуре в декабре зимний город построить?

Евгения Комягина, Прокопий Комягин: «Я думаю, где это взяли снега столько много? Всё не было, не было. – Она уже совсем – а как же, а как же? Ну и, естественно, я, и все остальные переживали. Плюсовая температура, у него такая работа».

Погода действительно сильно застопорила работу. И в этом году она затянулась – на строительство деревни ушёл примерно месяц.

Владимир Комягин, директор «Снежной деревни»: «Закрывали её от непогоды, когда были оттепели до +5-ти градусов, когда дождь шёл. То есть работы были больше направлены на сохранение того, что уже построен»о.

Результатом стараний 30 скульпторов всей России стало помещение площадью 2400 квадратных метров. В 22-х залах разместились 207 экспозиций. Пожалуй, самая величественная из них – крейсер «Аврора». Её создал Владимир Вахвияйнен со своей командой. Сейчас скульптор живёт в Финляндии, куда переехал три года назад. Но воспоминания о России никуда не делись.

Владимир Вахвияйнен, снежный скульптор: «Аврора идёт спокойным курсом, проглядывая берега Невы, проплывая под мостами. Ни разу не был даже на ней, поэтому стою где-то на берегу и любуюсь этим. А им надо любоваться снаружи».

Снежная деревня вошла в Книгу рекордов России, как самое большое закрытое сооружение из снега. Кстати, было это в 2013 году, когда её площадь составляла 2013 квадратных метров. В этом году деревня стала больше и у неё есть шанс занять ещё одну страничку в Книге рекордов.