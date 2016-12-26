В России приостановили продажу спиртосодержащей непищевой продукции

Главным санитарным врачом РФ принято постановление «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

В соответствии с постановлением юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов.

Это не касается парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования, текст постановления опубликован 26 декабря.