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В России приостановили продажу спиртосодержащей непищевой продукции

12:2026 декабря 2016Просмотров: 80

Главным санитарным врачом РФ принято постановление «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

В соответствии с постановлением юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов. 

Это не касается парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования, текст постановления опубликован 26 декабря.

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