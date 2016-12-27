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27 декабря – День спасателя

20:0927 декабря 2016Просмотров: 59

Круглосуточно - в полной боевой готовности. Спасатели сегодня отмечают профессиональный праздник. Каждый день они помогают тем, кто попал в беду, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций, участвуют в гуманитарных операциях.

В 12 часов пожарные и спасатели вышли на торжественное построение. Начальник Главного управления МЧС генерал-майор Владимир Гусев поздравил всех с праздником, вручил грамоты и награды и поблагодарил сотрудников.

Владимир Гусев, начальник главного управления МЧС по Мурманской области: «За хорошую, честную, благородную, самоотверженную работу по спасению людей. В целом с задачей мы справились. По итогам деятельности за 2016 год территориальная подсистема Мурманской области в СЗФО заняла почетное второе место. Это не только Главное управление, это все органы исполнительно власти, руководители организаций, объектов. Я считаю, что в следующем году будем претендовать на первое».

Для этого есть и отличные профессионалы, и хорошая спецтехника. В этом и прошлом году мурманские пожарно-спасательные подразделения получили немало нового оборудования. В том числе, снегоходы, вездеходы, квадроциклы, пожарные автомобили. Совсем недавно у инспекторов ГИМС появился импортный гидроцикл. Он уже успешно прошел испытания на Кильдинском озере. Говорят, в управлении простой и надежный. Его задействуют в поисковых работах на воде.

Евгений Городилов, старший госинспектор центра ГИМС МЧС по Мурманской области: «Техника отличная, скоростная, может ходить по мелководью. Замечательный аппарат. Ну, естественно, в гидрокостюме нужно быть на нем. Без гидрокосюма - это надо быть героем».

В праздничный день спасатели, конечно, вспомнили своих погибших товарищей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Рискуя жизнью, спасатели борются с огнем, ищут пропавших в лесу и в горах, вытаскивают людей из-под лавин. Они первыми приезжают на места крупных аварий, взрывов, обрушений. И помогают пострадавшим независимо от красных дней календаря.

Так получается, что те пожарные и спасатели, которые сегодня в свой профессиональный праздник заступили на смену, через трое суток в новогоднюю ночь тоже будут дежурить. Но … служба есть служба.

Владимир Гусев, начальник главного управления МЧС по Мурманской области: «Мы их обязательно поздравим. У нас такая традиция есть: в ночь с 31 на 1 руководители подразделений поздравляют свой личный состав. Сухих рукавов - это, наверное, самое главное, спокойного дежурства. К сожалению, бывают неспокойные дни. Значит, с честью выполнить свой профессиональный долг».

От имени редакции ТВ-21 мы тоже поздравляем спасателей с праздником. И желаем с любых происшествий возвращаться живыми и здоровыми.

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