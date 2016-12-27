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Энергетики и строители гоняют мяч

20:0427 декабря 2016Просмотров: 69

Любительский турнир по мини-футболу среди энергетиков состоялся в мурманской Долине уюта. Повод - профессиональный праздник сотрудников энергетической сферы. Организатором выступило Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, поддержали спортивную инициативу и в министерстве строительства.

Спортивные энергетики и строители, 11 команд и один повод - праздник в честь работника топливно-энергетического комплекса. 8 команд энергетиков и 4 команды строителей.

Леонид Кан, министр строительства и территориального развития Мурманской области: «Мини-футбол, как и мини-захватывает. Мы традиционно его чуть раньше проводили. А в этом году так получилось, что из-за занятости манежа, проводим его так близко под новый год. Поэтому, к сожалению, у нас участвует всего 4 команды. Но зато у нас сегодня впервые участвуют команды от министерства».

Турнир в этом году был напряжённым, ярким и очень эмоциональным - отметили участники. Задача команд и руководителей - поддерживать спортивную традицию. Ведь турнир по мини-футболу среди энергетиков проходит второй год подряд.

Владимир Гноевский, Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Стараемся выбирать тех, кто в прошлом году играл, кто настойчивый. В турнире участвуют те, кто в хорошем смысле достал своего руководителя, чтобы принять участие в этой игре».

Сплочённость и в работе и в соревнованиях - так и должно быть в коллективе. Игры начались в 10 утра и длились до 8 часов вечера, до торжественной церемонии. Главный кубок забрали сотрудники «Апатитской ТЭЦ». 

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