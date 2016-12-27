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Кировчанин Сергей Вотчиц привёз гран-при пятого Международного праздника плотницкого искусства

10:1427 декабря 2016Просмотров: 60

Кировчанин Сергей Вотчиц привёз гран-при пятого Международного праздника плотницкого искусства.

Фестиваль, посвящённый памяти преподобного Трифона Печенгского, проходил в Никеле. Его участниками стали 20 мастеров декоративно-прикладного искусства из Мурманской области, Великого Новгорода, приграничных районов Норвегии и Финляндии.

На суд зрителей и жюри они представили уникальные ручные работы: плетение из бересты, роспись по дереву, художественную резьбу и так далее. В рамках праздника прошёл конкур плотницкого мастерства.

За отведённое время 10 мастеров с нуля ваяли скульптуры, домашнюю утварь, предметы быта и многое другое. Лучшим среди них, по единогласному решению судей, и стал Сергей Вотчиц.

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