Кировчанин Сергей Вотчиц привёз гран-при пятого Международного праздника плотницкого искусства.



Фестиваль, посвящённый памяти преподобного Трифона Печенгского, проходил в Никеле. Его участниками стали 20 мастеров декоративно-прикладного искусства из Мурманской области, Великого Новгорода, приграничных районов Норвегии и Финляндии.



На суд зрителей и жюри они представили уникальные ручные работы: плетение из бересты, роспись по дереву, художественную резьбу и так далее. В рамках праздника прошёл конкур плотницкого мастерства.

За отведённое время 10 мастеров с нуля ваяли скульптуры, домашнюю утварь, предметы быта и многое другое. Лучшим среди них, по единогласному решению судей, и стал Сергей Вотчиц.



