Прогноз погоды по Мурманской области на 28 декабря

Облачно с прояснениями. Местами небольшой, ночью и утром на севере области умеренный снег, метель. В отдельных районах изморозь. Ветер северный, северо-западный ночью и утром 13-18 м/с, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.
Прогноз погоды на 28 декабря по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-6..-8
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Умба
|
-10..-12
|
-9..-11
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-6.-8
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Апатиты
|
-10..-12
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Кировск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-6..-8
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-4..-6
|
-4..-6
|
временами снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-4..-6
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Никель
|
-3..-5
|
-3..-5
|
временами снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-3..-5
|
-3..-5
|
временами снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-3.-5
|
-3..-5
|
временами снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-3..-5
|
-3..-5
|
временами снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 декабря
|
Температура воздуха
|
утром -3..-5
|
днем -3..-5
|
вечером -3..-5
|
Осадки
|
временами снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег