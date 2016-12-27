Прогноз погоды по Мурманской области на 28 декабря

Облачно с прояснениями. Местами небольшой, ночью и утром на севере области умеренный снег, метель. В отдельных районах изморозь. Ветер северный, северо-западный ночью и утром 13-18 м/с, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.

Прогноз погоды на 28 декабря по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -6..-8 -6..-8 небольшой снег без осадков Умба -10..-12 -9..-11 без осадков без осадков Полярные Зори -6.-8 -6..-8 небольшой снег без осадков Апатиты -10..-12 -10..-12 небольшой снег без осадков Кировск -6..-8 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Ковдор -6..-8 -6..-8 небольшой снег без осадков Мончегорск -4..-6 -4..-6 временами снег небольшой снег Ловозеро -4..-6 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -6..-8 -6..-8 небольшой снег без осадков Никель -3..-5 -3..-5 временами снег небольшой снег Заполярный -3..-5 -3..-5 временами снег небольшой снег Североморск -3.-5 -3..-5 временами снег небольшой снег Мурманск -3..-5 -3..-5 временами снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 декабря