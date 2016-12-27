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Прогноз погоды по Мурманской области на 28 декабря

15:2727 декабря 2016Просмотров: 24

Облачно с прояснениями. Местами небольшой, ночью и утром на севере области умеренный снег, метель. В отдельных районах изморозь. Ветер северный, северо-западный ночью и утром 13-18 м/с, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.

Прогноз погоды на 28 декабря по городам области 

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-6..-8

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Умба

-10..-12

-9..-11

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-6.-8

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Апатиты

-10..-12

-10..-12

небольшой снег

без осадков

Кировск

-6..-8

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-6..-8

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Мончегорск

-4..-6

-4..-6

временами снег

небольшой снег

Ловозеро

-4..-6

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-6..-8

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Никель

-3..-5

-3..-5

временами снег

небольшой снег

Заполярный

-3..-5

-3..-5

временами снег

небольшой снег

Североморск

-3.-5

-3..-5

временами снег

небольшой снег

Мурманск

-3..-5

-3..-5

временами снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 декабря

Температура воздуха

утром -3..-5

днем -3..-5

вечером -3..-5

Осадки

временами снег

небольшой снег

небольшой снег
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