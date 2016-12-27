16+
"-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

С начала года в Мурманской области произошло больше 735 ДТП

20:0627 декабря 2016Просмотров: 49

А за последние две недели декабря, количество столкновений, стыковок и аварий выросло в огромном количестве из-за нечищенных дорог и улиц. И все больше автовладельцев начинают интересоваться: где лучше отремонтировать свою машину? Ответы искали ведущие программы «Вовремя» на ТВ21+.

Кто-то битые машины продает, а кто-то покупает старый поломанный автомобиль и делает из него настоящего надёжного друга.

Валерий Тимофеев, автовладелец: «Просто проезжал по Верхнеростинскому шоссе, и увидел стоит «Продаю» объявление сзади. Но двигатель был запорот».

Говорим с экспертом в студии, как лучше ремонтировать повреждения кузова и как принять работу у мастера.

Насколько эффективен еще такой более-менее народный метод: карандаши для замазывания царапин? Они обещают нам чудо, помазал - и всё шикарно!

А так же, рассказываем, какие детали автомобиля наиболее склонны к изнашиванию, и напоминаем правила поведения в автосервисе.

Обо всём этом, сегодня в программе «Вовремя» в 20:30 на ТВ21+. Ищите нас на 22 кнопке в сети «Ростелеком» или спрашивайте у своего кабельного оператора.

Реклама
Читайте также
Полицейского из Александровска задержали сотрудники ФСБВ 2016 году предприятия вернули задержанной зарплаты на 100 млн рублейСтранички мурманской областной думы скоро появятся в социальных сетях27 декабря – День спасателя
Глава компании «Норникель» Владимир Потанин признан персоной года в сфере экологииВодитель заказного автобуса из Кандалакши в Мурманск вёз пассажиров «подшофе»На Северном флоте поднят флаг на модульном катере «Спасатель Кононенко»Запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года поддерживает большинство россиянОфицера александровской полиции хотят уволить за мошенничествоКопить на новую машину придется 3 года
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  