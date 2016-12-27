С начала года в Мурманской области произошло больше 735 ДТП

А за последние две недели декабря, количество столкновений, стыковок и аварий выросло в огромном количестве из-за нечищенных дорог и улиц. И все больше автовладельцев начинают интересоваться: где лучше отремонтировать свою машину? Ответы искали ведущие программы «Вовремя» на ТВ21+.

Кто-то битые машины продает, а кто-то покупает старый поломанный автомобиль и делает из него настоящего надёжного друга.



Валерий Тимофеев, автовладелец: «Просто проезжал по Верхнеростинскому шоссе, и увидел стоит «Продаю» объявление сзади. Но двигатель был запорот».



Говорим с экспертом в студии, как лучше ремонтировать повреждения кузова и как принять работу у мастера.



Насколько эффективен еще такой более-менее народный метод: карандаши для замазывания царапин? Они обещают нам чудо, помазал - и всё шикарно!



А так же, рассказываем, какие детали автомобиля наиболее склонны к изнашиванию, и напоминаем правила поведения в автосервисе.

Обо всём этом, сегодня в программе «Вовремя» в 20:30 на ТВ21+. Ищите нас на 22 кнопке в сети «Ростелеком» или спрашивайте у своего кабельного оператора.