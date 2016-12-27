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Телепрограмма на 28 декабря (среда)

19:0027 декабря 2016Просмотров: 23

06:00 Телегазета (12+)

06:15 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

06:43 Мультимир (6+)

Пузыри.

Макс: приключения начинаются.

07:32 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Тайный город. 15, 16 серии. Сериал (16+)

Россия. 2014 г.

Ведьмы, оборотни… Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали. Но потомки этих исчезнувших цивилизаций и сейчас обитают в магическом Тайном городе, который много тысяч лет существует на территории Москвы и сокрыт от глаз обычных людей защитными чарами. Но некоторым все же удастся в него заглянуть и даже освоиться в Тайном Городе.

12:46 И в шутку, и всерьез. Сериал (12+)

Про школу, про любовь, про отношения с друзьями, родителями, учителями. В общем, про жизнь.

12:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Успенская церковь в Варзуге. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Тайны века. Документальный фильм (16+)

Цикл документальных телевизионных фильмов посвящён загадкам и историческим фактам, не получившим однозначного толкования историков и других специалистов.

14:43 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Наблюдая за природой.

Заповедник. Люди и звери.

Праздник Севера. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:32 И в шутку, и всерьез. Сериал (12+)

Про школу, про любовь, про отношения с друзьями, родителями, учителями. В общем, про жизнь.

15:40 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Любовь и голуби. Житель поселка Лонг-Юган Надымского района 20 лет разводит голубей.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Так и будет. 1, 2 серии. Художественный фильм (12+)

СССР. 1979 г.

В 1944 году в свою московскую квартиру возвращается инженер-полковник Савельев, у которого в годы войны погибли жена и дети. В его квартире временно проживает академик Воронцов с дочерью Олей, у которой в перестрелке погиб возлюбленный. Оля влюбляется в Савельева, но отношения не завязываются. Их сдерживает страх. Страх потерять близкого человека. Герои пьесы расстаются, чтобы встретиться вновь после войны. Это фильм о великом объединении людей нескольких поколений: родителей, завоевавших победу в суровой, кровопролитной войне, а также их детей и внуков. Это фильм войне и мире и о том, как оживают в человеке чувства, скованные войной.

18:30 Тайны века. Документальный фильм (16+)

Цикл документальных телевизионных фильмов посвящён загадкам и историческим фактам, не получившим однозначного толкования историков и других специалистов.

19:11 Мультимир (6+)

Пузыри.

Макс: приключения начинаются.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Новогодние мужчины. 1, 2 серии. Сериал (16+)

Россия. 2004 г.

Две молодые эффектные девушки решают развлечь себя накануне Нового года обществом «юношей по вызову», однако их ожидает большой сюрприз. Подруги оказываются в центре невероятных, почти фантастических событий — когда совершенно неожиданно к ним вместо красавцев-мачо приходят трое весьма потрепанных жизнью мужчин, чей возраст уже приблизился скорее к «дедушкам по вызову»…

22:49 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Город романтиков. В ЗАТО Островной дуют ветры такой силы, что жители называют эти места «краем летающих собак». Добраться сюда можно лишь морским путём – около 170 миль отделяют Островной от Мурманска. Суровый климат и удалённость благ цивилизации сформировали свой уклад жизни – в лучших традициях русской общины.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Боги Ямала. Документальный фильм Андрея Головнева (16+)

Кочевники-оленеводы ямальской тундры до сих пор ведут традиционный образ жизни, основанный на диалоге человека и природы, людей и оленей. Этот диалог наполнен образами духов и богов, мифами и легендами, в которых люди становятся богами, а боги участвуют в земной жизни.

00:30 Телегазета (12+) 

01:00 Угрюм-река. 1 серия.  Художественный фильм (12+)

СССР. 1968 г.

В долгое путешествие по Угрюм-реке отправляет купец сына. Многое встретит он в пути — испытание золотом и властью, тяжкую болезнь и безумную страсть.

02:19 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Право быть матерью. Фильм о проблеме изъятия детей из русскоязычных семей в Норвегии. 

02:30 Новости ТВ-21 (16+) 

03:00 Телегазета (12+) 

03:35 Остров Жохова. Документальный фильм Андрея Головнева (16+)

На необитаемом арктическом острове Жохова (архипелаг Де-Лонга, 76° с.ш.) в вечной мерзлоте обнаружен археологический памятник каменного века, оставленный 8 тысяч лет назад древними охотниками на белых медведей. Географически остров соотносим с легендарной Землей Санникова. Американский и российские археологи, оказавшиеся единственными обитателями острова, в ходе раскопок день за днем погружаются в тайны каменного века Арктики.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:35 Путь к святилищу. Документальный фильм Андрея Головнева (16+)

Этнограф-режиссер оказывается в роли паломника, совершающего вместе с ненцами-оленеводами поездку к знаменитому святилищу Семи Чумов на севере полуострова Ямал. В ходе съемок автор проходит череду ритуалов жертвоприношений и очищений. Шаг за шагом открываются грани священного мира ненцев, проступают черты величественного и трагического образа богини края Земли.

 

 

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