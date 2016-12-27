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Запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года поддерживает большинство россиян

16:3027 декабря 2016Просмотров: 60

Доля россиян, поддерживающих повышение минимального возраста для покупки алкоголя с 18 до 21 года, за год выросла с 72% до 77%, сообщил ВЦИОМ.

Негативно воспринимают эту идею 17% участников опроса, проведенного среди 6 тысяч человек в возрасте 18-65 лет и старше в 272 населенных пунктах РФ.

Женщины (82%), люди средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45-65-летних) чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, чем мужчины (71%) и молодежь (68% среди 18-24-летних), сообщает Интерфакс.

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