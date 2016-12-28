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На Северный флот из Иркутска прибыли новейшие истребители Су-30СМ

20:0828 декабря 2016Просмотров: 313

Сегодня на Северный флот из Иркутска прибыли новейшие самолеты Су-30СМ. Двухместные многофункциональные истребители могут уничтожать наземные, надводные и воздушные цели. Кроме того, они отлично подходят для обучения летчиков. На взлетной полосе военного аэродрома истребители встречала наша съемочная группа - Наталья Алексеенко и Александр Саницкий.

Без преувеличения можно сказать, что это исторический момент. Первые многоцелевые истребители Су-30СМ прибывают к месту постоянного базирования в морскую авиацию Северного флота. Буквально через пару минут самолеты приземлятся на военном аэродроме, а пока можем наблюдать за ними в воздухе.

На аэродроме в Североморске третьем летчиков встречают в торжественной обстановке - с военным оркестром и воздушными шарами. Приземлились два новых истребителя чуть поодаль. Чтобы предстали перед военными во всей красе - их тянут на прицепе за грузовиком и паркуют прямо перед строем.

Андрей Липихин, начальник штаба 45 армии ВВС и ПВО Северного флота: «Сегодня мы встретили с вами две боевые машины. Чувства переполняют. Такое ощущение, как будто двойню из роддома получили – каждый».

И теперь эта двойня на вооружении наших военных. Су-30СМ - один из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Он способен нести более 10 тонн ракет и бомб. И сочетает в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя.

Андрей Липихин, начальник штаба 45 армии ВВС и ПВО Северного флота: «Мы их, конечно, очень ждали. Потому как готовить следующее поколение летчиков, молодых летчиков ставить на крыло, для этого нам необходимы спарки. Су-30СМ великолепно выполнят эту задачу».

Спарка - то есть двухместный самолет, на котором инструктор может легко обучать молодого пилота.

Летчики на новых истребителях до Мурманска добирались двое суток, разумеется, с посадками. Маршрут - Иркутск - Новосибирск - Пермь - Североморск-3. Крайний перелет занял два часа. Впечатлений - масса.

Олег Хомяков, старший группы перегонки самолётов: «Каждый летчик мечтает полетать на новой авиационной технике, на новом самолете, на новом типе. Поэтому самые фантастические чувства испытываешь. Тем более, такой самолет, как Су-30СМ. Способен выполнять задачи как по земле, так и по воздуху. А самое главное для морской авиации - выполнять задачи по морским целям. Причем, он это может делать одновременно: стрелять по земле, по воздуху, по морю».

С сегодняшнего дня два новых истребителя с бортовыми номерами 22 и 23 официально в составе отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

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