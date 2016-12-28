Общественный народный фронт сегодня проверил стройплощадку на Генералова и Декабристов в Мурманске

Там возводят 4 новых трёхэтажных дома - так называемое социальное жильё.

Строительство ведут по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Вот только сроки сдачи объекта затягивают. Должны были сдать осенью, «на носу» новый год, а новоселье почти у трёх сотен мурманчан откладывается. Надолго ли?

Магазины, аптеки, стройплощадки… Такие рейды для «фронтовиков» обычное дело. Эта проверка плановая. Задача - проанализировать, как в Мурманске выполняют Указы Президента.

Лариса Круглова, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Основная задача ОНФ - это мониторинг Указов Президента и сегодня основная задача и Указ Президента это переселение людей из ветхого и аварийного жилья».

Вместе с экспертами ОНФ в комиссии почти 20 человек: представители администрации Мурманска, заказчики строительства, подрядчики, депутаты. Смотрят внимательно, даже придирчиво: как оборудован теплопункт, соблюдены ли технические нормы, что с отделкой внутренних помещений. Общая стоимость муниципальных контрактов по этим 4 домам почти 250 миллионов рублей: 65 из них - средства фонда содействия реформированию ЖКХ, 54 - областной бюджет и 130 - бюджет города Мурманска.

Заказчик утверждает, что все деньги подрядной организации были перечислены вовремя, но дома в срок не готовы.

Александр Истратов, экс-директор АО «Мурманнедвижимость», заказчик работ: «В виду моего отказа подписывать разрешение на ввод в эксплуатацию этих недостроенных домов, вчера без объяснения причин комитетом имущественных отношений был уволен».

С сегодняшнего дня в компании «Мурманнедвижимость» приступил к работе новый генеральный директор.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Сегодня предприятие функционирует, дома вы сегодня видели - находятся в нормальном производственном цикле. Я хочу поблагодарить народный фронт за такое внимание к этим домам. Я здесь проблем не вижу ни-ка-ких!»

Лариса Круглова, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «На сегодняшний день уже эксперты оценили, что дома готовы на 90% и есть кое-какие недоделки, мы с вами это видели, где-то розеток нет, где-то наличников нет пола… сантехника не везде еще. Поэтому есть вопросы, которые будут доделаны еще не устранены, а доделаны. И сегодня нас заверили, что в конце января эти дома должны быть сданы».

К сдаче в этих новых домах готовят 108 квартир: однокомнатные, «двушки» и «трёшки». Заселить в них планируют около 300 человек. Строительство идет по новым энергосберегающим технологиям. Стены - из пенобетона, стеклопакеты. Можно будет экономить в будущем на коммунальных платежах. А что новоселье пришлось отложить, так за это виновные заплатят штраф.

Роман Пономарёв, ОНФ: «Очень хочется чтобы исполнители данных работ выполнили свои в последующем гарантийные обязательства на эти объекты недвижимости. А также бы хотелось, чтобы средства, которые будут получены в качестве штрафов за задержку ввода тоже пошли на благоустройство города».

Ситуацией занимаются правоохранительные органы.