16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полное видео программы «Новости»

20:0028 декабря 2016Просмотров: 190

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 28 декабря 2016 года.

Сегодня в выпуске:

Бьют по целям на суше, на воде и в воздухе. Сочетают качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя. Два новейших самолета Су-30СМ сегодня приземлились на военном аэродроме.

Церковь Преподобного Трифона. В новом никельском храме состоялась первая праздничная литургия.

Погорел на фальшивках. В Зеленоборском мурманчанина задержали с сумкой поддельных купюр.

И врач, и предприниматель. Как открыть свой бизнес и совместить две профессии?

Снежные веселья для детей и взрослых. Мончегорский «Берег развлечений» принял первых гостей.

Реклама
Читайте также
«Горячая линия» о фактах незаконной реализации спиртосодержащей продукцииПобедителями Кубка Губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту стали спортсмены из Кировска и МончегорскаЗа убийство жены мурманчанин осужден к 9 годам лишения свободыНа Северный флот из Иркутска прибыли новейшие истребители Су-30СМ
Общественный народный фронт сегодня проверил стройплощадку на Генералова и Декабристов в МурманскеВ новом никельском храме состоялась первая праздничная литургияСегодня итоги 2016 года подвели и в областном управлении министерства внутренних делВ Зеленоборском фальшивомонетчика задержали бойцы СОБРаПроект «Заповедник»: Лесной патрульОткрылась вакансия туриста с зарплатой в 150 тысяч рублей
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  