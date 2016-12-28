Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 28 декабря 2016 года.

Сегодня в выпуске:

Бьют по целям на суше, на воде и в воздухе. Сочетают качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя. Два новейших самолета Су-30СМ сегодня приземлились на военном аэродроме.



Церковь Преподобного Трифона. В новом никельском храме состоялась первая праздничная литургия.



Погорел на фальшивках. В Зеленоборском мурманчанина задержали с сумкой поддельных купюр.



И врач, и предприниматель. Как открыть свой бизнес и совместить две профессии?



Снежные веселья для детей и взрослых. Мончегорский «Берег развлечений» принял первых гостей.