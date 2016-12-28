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В Зеленоборском фальшивомонетчика задержали бойцы СОБРа

20:0428 декабря 2016Просмотров: 215

В машине - сумка, а в сумке - 90 тысяч рублей фальшивками. Полицейские задержали мурманчанина с криминальным прошлым, который успел наследить в Карелии. Теперь ему грозит новый срок.

38-летний мужчина возвращался в Мурманск, но до города доехать не успел. Сотрудники отдела экономической безопасности и бойцы СОБРа задержали его в Зеленоборском. Отпираться фальшивомонетчик не стал. И сразу признался, что везет с собой запрещенный груз.

В сумке оперативники нашли 18 поддельных пятитысячных купюр. Задержанный рассказал, что деньги он вез в Мурманск и собирался распространить в городе. Также он признался, что несколько фальшивок уже успел сбыть в Карелии.

Следователи возбудили уголовное дело. Мурманчанину, который раньше уже был судим, предъявили обвинение. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под арестом.

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