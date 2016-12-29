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Деревянных дел мастера. Самый северный фестиваль плотницкого искусства в мире прошёл в Никеле

20:0429 декабря 2016Просмотров: 30

Как работать с самым тёплым в искусстве материалом - деревом. Секреты плотницкого искусства рассказывали и показывали мастера из России и Норвегии на традиционном фестивале, который уже 5 год проходит в Никеле.

География участников обширна. Это Норвегия, Кольский полуостров, Великий Новгород. Есть те, кто впервые приехал сюда, но большинство бывает тут каждый год.

Тамара Александрова всю свою жизнь создаёт изделия из бересты. Молодых подмастерьев учит правильном отношению к ремеслу. Как что-то плести и как правильно добыть материал.

Тамара Александрова, мастер-берестенщик (Великий Новгород): «Во-первых, вокруг берёзы надо походить, пообниматься с ней. Я не просто так говорю. Потому что я с человеком, который давно этим занимался ходила. Если ты с ней не пообнимаешься, то она тебе ничего не даст. Для меня это было в новинку. И когда ты начинаешь работать - если ты с ней пообнимался, ты снимешь и будет хорошая. И будет гарантия, ты сделаешь вещи и она уйдёт в первую очередь».

Главным событием фестиваля стали мастер-классы, Лучшие специалисты учили всех желающих резьбе по дереву, плетению из бересты, художественной росписи. Дети и взрослые получили бесценный опыт и сувениры на память. А мастера - награды от регионального комитета по культуре и искусству.

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