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Двух мурманчанок приговорили к длительным срокам заключения за сбыт сильнодействующего наркотика

13:4229 декабря 2016Просмотров: 73

Мурманский суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Александры Амелиной и Натальи Мининой в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как выяснилось, обвиняемые вступили в преступный сговор, направленный на сбыт на территории Мурманска наркотиков в особо крупном размере.

Действуя согласно распределенным ролям, обвиняемые продали героин наркозависимому мурманчанину, а часть наркотиков хранили по месту своего жительства.

Полицейские пресекли деятельность наркосбытчиц.

Приговором суда Александре Амелиной назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима, Наталья Минина осуждена к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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