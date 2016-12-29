Как снимался клип

Завтра вечером в эфир выйдет последний в этом году выпуск программы «Новости». По традиции завершится он новогодней песней ТВ-21. Есть такая традиции в нашей телекомпании. Как снимался наш клип образца 2016 года - расскажем прямо сейчас.

Первое поздравление было совсем коротким и простым. Но потом мы разошлись! Съёмочные площадки с каждым годом становились всё обширней - от небольшого уголка на сцене филармонии мы переместились в детскую театральную школу, танцевали в студии новостей, водили хороводы вокруг лесных ёлок и пытались закопать друг друга в снег. В прошлом году мы даже не постеснялись выйти на главную городскую сцену! Юбилейный клип режиссёр Марсель Лебедев предложил снять в тепле и комфорте.



Светлана Солдатова, генеральный директор ТВ-21: «Каждый раз мы меняем что-нибудь. Обычно мы пели, потом пели за нас, а теперь мы танцуем, а не поём».



Съёмочной площадкой стал клуб Pin Up. Живую музыку нам обеспечила мурманская группа NAVEKA.BAND во главе с вокалистом, по совместительству - дизайнером ТВ-21 Антоном Неняевым.



Антон Неняев, вокалист группы NAVEKA.BAND, дизайнер ТВ-21: «Новогодняя песенка называется Celebration, исполняет её ансамбль Kool & The Gang. Мы долго думали, выбирали, какую взять песенку. Хотелось, чтобы была танцевальная, мелодичная, запоминающаяся. Поэтому остановились на этой. Мне кажется, выбор хороший».



Михаил Бородастов, бас-гитарист группы NAVEKA.BAND: «Самое сложное было подобрать правильные движения для танцев, чтобы почувствовать грув и быть в ритме песни».



Подобрать правильные движения нам помогла хореограф танцевальной школы iHola Екатерина Беляева. Её воспитанники были на танцполе - настраивали журналистов и гостей мероприятия на танцевальный лад.



Екатерина Беляева, тренер по социальным танцам: «Движения были простые, мы специально подобрали то, что смогут сделать все. Это и мамба, знакомая всем из ретро-стиля, это и твист, такие простые движения, публика – молодцы».



Пётр Широбоков, ведущий ТВ-21: «Песня классная. Когда классная песня - то и движения на неё хорошо ложатся, и автоматически получается всё».



Татьяна Куфенко, ведущая ТВ-21+: «Я всё время путалась и это вообще ужас. Я потеряла один свой каблук здесь».



Михаил Аброськин, журналист ТВ-21: «Когда человек танцует откровенно, улыбаясь, то всегда танец получится хорошо. Даже если это два притопа, три прихлопа - всегда хорошо получится».



Рина Кучальская, журналист ТВ-21: «И теперь, в новогоднюю ночь, мы будем танцевать и перед ёлкой дома, и выйдем на улицу на пяти углах. Только единственное - надо записать музыку, чтобы танцевать под музыку. Хотя, можно станцевать и под обращение президента».



Елизавета Шапиро, гостья мероприятия: «Неожиданно, конечно, было, что буду принимать участие в танце. Но было весело».



Надо сказать, что танцы дались легко далеко не всем. А вопрос - каких способностей у журналистов больше - вокальных или хореографических, остался без ответа. Всё-таки наше дело - сюжеты снимать.



Антон Батаев, оператор: «Актёры работают просто отлично. Выполняют всё то, что мы их просим. Где надо встать - они встают, где надо плясать - они пляшут, где надо двигаться или просто молчать - они всё это делают».



Это клип не про ТВ-21, это обыкновенная праздничная история, раскрывает идею практически бессменный режиссёр новогодних клипов Марсель Лебедев.



Марсель Лебедев, режиссёр: «Это классный праздник, он вообще нравится всем, объединяет вокруг тебя всех людей. То есть на улице, незнакомые люди идут тебе навстречу, и кричат - привет, с новым годом! А в обычный день они бы, в лучшем случае, прошли мимо».



Что же у нас получилось на этот раз? Да мы сами ещё в предвкушении! Музыкальное поздравление завершит выпуск программы «Новости»30 декабря.



