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Командующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов, поздравил с наступающим Новым годом

20:1229 декабря 2016Просмотров: 34

Свои поздравления с наступающим Новым годом всем военнослужащим Северо-Запада, всем жителям Кольского Заполярья и тем, кто сейчас выполняет задачи боевой службы вдали от родных берегов, передал командующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов.

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Дорогие боевые друзья! Дорогие жители российского Заполярья! Вот и уходит 2016 год. Наступает новый, 2017. Прошедший год был достаточно напряженным. Воины-североморцы с честью выполнили все поставленные задачи. В уходящем году морские стратегические ядерные силы решали задачи ядерного паритета. Наши надводные корабли и суда обеспечения сейчас выполняют ответственные задачи в Средиземном море. Страна может гордиться североморцами. Выражаю благодарность всем ветвям исполнительной власти, администрации всех наших закрытых и открытых военных городков за то взаимодействие и все то, что они сделали для того, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя уютно и комфортно в своих домах. В следующем году перед флотом поставлены еще большие задачи. Год будет трудным, но я думаю и уверен, что воины-североморцы справятся с этими задачами. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим, 2017-ым, годом! Желаю вам здоровья, счастья, успехов, профессионального мастерства, тепла в ваших семьях! С Новым годом!»

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