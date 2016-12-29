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Работа мурманчанина победила на престижном фотоконкурсе

13:5329 декабря 2016Просмотров: 71

28 декабря в Москве в Центральном Доме художника объявили победителей всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России-2016». 

Одновременно состоялось открытие выставки лучших работ конкурса, которая продлится до 14 января, а затем отправится в тур по городам России.

Фотоконкурс проводится с 2011 года журналом «National Geographic Россия» и Русским географическим обществом.

В этом году участие приняли более 55 тыс. снимков в 13 номинациях: «Птицы», «Подводная съемка», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Фотоистория», «Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Мамы и детеныши», «Пейзажи», «Макросъемка», «Растения», «Мобильное фото».

Победителем стал фотограф из Мурманска Сергей Королев со снимком «Туломские причуды», представленном в номинации «Пейзажи», ему вручили главный приз — 300 тыс. рублей, сообщает Гисметео.

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