Работа мурманчанина победила на престижном фотоконкурсе

28 декабря в Москве в Центральном Доме художника объявили победителей всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России-2016».

Одновременно состоялось открытие выставки лучших работ конкурса, которая продлится до 14 января, а затем отправится в тур по городам России.

Фотоконкурс проводится с 2011 года журналом «National Geographic Россия» и Русским географическим обществом.

В этом году участие приняли более 55 тыс. снимков в 13 номинациях: «Птицы», «Подводная съемка», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Фотоистория», «Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Мамы и детеныши», «Пейзажи», «Макросъемка», «Растения», «Мобильное фото».

Победителем стал фотограф из Мурманска Сергей Королев со снимком «Туломские причуды», представленном в номинации «Пейзажи», ему вручили главный приз — 300 тыс. рублей, сообщает Гисметео.