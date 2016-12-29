Россию могут отключить от мирового интернета

Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета. Об этом предупредил советник президента России по интернету Герман Клименко.

Он объяснил это «высокой вероятностью тектонических сдвигов в отношениях с Западом в сторону ухудшения».

В связи с этим встает задача отрегулировать российский сегмент интернета так, чтобы защититься от подобных сценариев.

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить»,- пояснил Клименко.

Например, хакеры могут проникнуть в структуры коммерческих банков и украсть деньги, сообщает Российская газета.

«Это плохо, но если они проникнут в системы Центробанка, будет большая беда. Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали»,- сослался на конкретные «звоночки» из жизни Клименко.