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Россию могут отключить от мирового интернета

13:2029 декабря 2016Просмотров: 94

Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета. Об этом предупредил советник президента России по интернету Герман Клименко.

Он объяснил это «высокой вероятностью тектонических сдвигов в отношениях с Западом в сторону ухудшения».

В связи с этим встает задача отрегулировать российский сегмент интернета так, чтобы защититься от подобных сценариев.

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить»,- пояснил Клименко.

Например, хакеры могут проникнуть в структуры коммерческих банков и украсть деньги, сообщает Российская газета.

«Это плохо, но если они проникнут в системы Центробанка, будет большая беда. Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали»,- сослался на конкретные «звоночки» из жизни Клименко.

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