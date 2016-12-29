16+
I-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

С новогодними пожеланиями к землякам обратился депутат Государственной Думы Алексей Веллер

20:1029 декабря 2016Просмотров: 38

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы России: «Уважаемые мурманчане и жители Мурманской области. Вот и наступает новый 2017 год. Прошедший год для нашего региона был очень памятный. В этом году Мурманск праздновал своё столетие. И этот праздник, конечно же, был частью жизни всех жителей нашей области. Было много работы, было много добрых дел. Был хороший, красивый финиш первого столетия. Но жизнь идет вперед. И тяжело заканчивается 2016 год для нашей страны. Уже хочется его проводить. А с новым годом мы всегда связываем надежды на лучшее. И именно этого хочется пожелать всем северянам. Чтобы в наших семьях все было хорошо и благополучно. Чтобы наши близкие были счастливы и здоровы. Чтобы нам всем сопутствовала удача и чтобы все вместе мы двигались вперед в 2017 году. С Новым годом вас, жители Мурманской области. С новым счастьем».

Реклама
Читайте также
С праздничным поздравлением к жителям Мурманской области обратилась губернатор Марина КовтунКомандующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов, поздравил с наступающим Новым годомОбщественный транспорт в Мурманске будет ходить всю новогоднюю ночьВ Никеле снег сдвигали, а не вывозили
Праздничный режим работы погранветконтроляУ Мурманской области появилась возможность для создания зон территориального развитияКомандующий Северным флотом поздравил с наступающим Новым годом членов семей военнослужащих и гражданских специалистов, находящихся в дальних походахПрогноз погоды по Мурманской области на 30 декабряМинистр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту разбившегося Ту-154Работа мурманчанина победила на престижном фотоконкурсе
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  