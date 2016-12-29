С новогодними пожеланиями к землякам обратился депутат Государственной Думы Алексей Веллер

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы России: «Уважаемые мурманчане и жители Мурманской области. Вот и наступает новый 2017 год. Прошедший год для нашего региона был очень памятный. В этом году Мурманск праздновал своё столетие. И этот праздник, конечно же, был частью жизни всех жителей нашей области. Было много работы, было много добрых дел. Был хороший, красивый финиш первого столетия. Но жизнь идет вперед. И тяжело заканчивается 2016 год для нашей страны. Уже хочется его проводить. А с новым годом мы всегда связываем надежды на лучшее. И именно этого хочется пожелать всем северянам. Чтобы в наших семьях все было хорошо и благополучно. Чтобы наши близкие были счастливы и здоровы. Чтобы нам всем сопутствовала удача и чтобы все вместе мы двигались вперед в 2017 году. С Новым годом вас, жители Мурманской области. С новым счастьем».