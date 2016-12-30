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Корреспондент ТВ-21 стала сыроедом

20:0230 декабря 2016Просмотров: 119

Только свежие овощи и фрукты, орехи и мёд.  Сложно ли питаться только термически не обработанными продуктами и самое главное – действительно ли это полезно? Татьяна Юлусова решила испробовать на себе популярный нынче стиль питания – сыроедение. 

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