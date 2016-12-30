В Мурманской области определены места, где можно запускать фейерверки

В ЗАТО Мурманской области определены места для запуска фейерверков.

Так, в ЗАТО Александровск проведение праздничного салюта разрешено: в Полярном – площадь «Двух капитанов», Снежногорске – стадион за домом №7 по улице Мира, Гаджиево – береговая часть озера Центральное, Оленьей Губе – площадка между домами №30 и №32 по улице Строителей. В Заозерске место для запусков фейерверков определена площадь у дома №16 по улице Ленинского Комсомола, в Видяево – в районе дома №23 по улице Центральная. В Североморске запустить бытовую пиротехнику можно будет на городском стадионе.

Также напоминаем, что в столице Кольского Заполярья в период проведения Новогодних праздничных мероприятий в ночь с 31 декабря 2016 года на 01 января 2017 года предусмотрено одно место для запуска праздничного фейерверка: территория парка аттракционов на улице Буркова.

В настоящее время в Мурманске отведено четыре площадки, где можно использовать бытовую пиротехнику:

район Семеновского озера (остановка «Ул. Гагарина», южное направление);

район лодочной станции городского парка культуры и отдыха на Семеновском озере;

сквер перед ДК им. Кирова;

на площадке у домов № 101-103 по проспекту Кольскому.

В городе Мончегорск фейерверки разрешено запускать на площади «Революции», на площадке за магазином «Изумруд»;

в городе Оленегорск - на центральной площади города;

в поселке Ревда - на площадке между домом № 1 на улице Умбозерская, домом № 15 на улице Кузина и домом № 5 на улице Металлургов;

в городе Кандалакша - на центральной площади города и в районе микрорайона Нива-III;

в поселке Зеленоборский - на площадке у здания Администрации поселка;

в городе Полярные Зори - на берегу озера Пинозеро;

в городе Заполярный - на площадке в районе дома № 1 на улице Стрельцова;

в г.п. Никель - на площадке в районе дома № 1 на улице Октябрьской.

За нарушение порядка проведения мероприятий с использованием пиротехнических изделий законом Мурманской области «Об административных правонарушениях» предусмотрено наказание в виде штрафа.

Для исключения несчастных случаев гражданам необходимо соблюдать меры безопасности. Не направляйте фейерверки в сторону людей и животных. Зажигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки и не находитесь ближе 15 метров от действующих салютов и фейерверков.



